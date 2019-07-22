Фото: vk.com/nature_of_altai, svastour.ru, visualhistory.livejournal.com, forum.awd.ru, photochronograph.ru
Горный Алтай считается одним из самых красивых мест в России. Первым туристическим походом здесь можно назвать путешествие по Телецкому озеру восьмерых человек из Новосибирска и Ленинграда в 1927 году, которое организовал Западно-Сибирский крайисполком. К 1936 году у Телецкого озера был уже выстроен жилой корпус, который и ныне украшает турбазу "Золотое озеро". В 1957-1961 годах возле озера были созданы знаменитые детские туристические базы "Рассвет", "Юность" и "Медвежонок".
Сейчас в Республике Алтай туристических баз в районе Чемала, озера Ая и Телецкого озера бесчисленное множество. А как отдыхали тогда, смотрите в нашей подборке.
Комментарии
Надо же, Ая заборами крохоборов не огорожена
да совсем афигели 200 вход с человека на озеро и еще браслетики лепят типа как за границей
типа озеро их личное, ну ничего через Глобус бесплатный вход есть
если б 200, а то все 400
как 400 неделю назад было 200 через Березку вход. не?
Кто-то еще ездит отдыхать на эту лужу?
хорошо что вы не ездите, и никогда не появляйтесь
Да, это уже потом забросали Горный ступенями с гептилом, понастроили баз и обнесли все заборами... А как же раньше-то было хорошо!!! Романтика пеших походов, песни у костра под гитару, палатки, суп на костре........
14.08.2018 08:17
Filin
Давайте откровенно говорить: какая Ая была при Союзе, и какая сейчас - небо и земля. Хоть что-то приличное там сделали. Бирюзовая Катунь тоже в порядке.
Я сейчас не о ценах или соотношении цена-качество. Я как раз считаю, что и цены необоснованные, и уровень сервиса на пещерном уровне. А почему: потому что стоимость отдыха за рубежом выросла неимоверно, и Горный даже при этих ценах и сервисе обеспечен потоком туристов - нет конкуренции.
Я просто сказал, что сейчас инфраструктура на порядки выше, чем при Союзе, нельзя даже сравнивать.
Турбаза "Юность " расположена по тракту справа, не доезжая Манжерока, Турбаза "Рассвет" в Бийске была, "Медвежонок" да, на Телецком.
Аю своровали крахопитары, как и базу на средней Катуни под дачу газпрома, где путин с берлускони отдыхал.
14.08.2018 10:52
Грантштейн
14.08.2018 08:17
Filin
Давайте откровенно говорить: какая Ая была при Союзе, и какая сейчас - небо и земля. Хоть что-то приличное там сделали. Бирюзовая Катунь тоже в порядке.
Нука нука Евпатий? При СССР помню на песчаном пляже плавал до беседки на остров, а сейчас идешь в гору, затем по крупным камням спускаешься в воду на ограниченном пространстве. А все НАШИ народные удобные подходы к Ае, оккупировали " евпатии и банные", перегородили и бабки требуют за проход, так же как за проход по айскому мосту.
14.08.2018 11:03
- гость -
Вопросы к Евпатию адресуйте Евпатию. Это первое.
Второе: нет денег - нет отдыха. Хотели капитализм - получите.
Всё бесплатное осталось в СССР. Никто вам ничего бесплатного не должен сейчас.
там есть бесплатный вход и выход
Никто вам ничего бесплатного не должен сейчас.
Это кто ж такое тебе сказал? Бесплатные ресурсы должны быть бесплатны. если ты это озеро выкопал, залил водой и облагородил - бери деньги, а если я забором огорожу лес, росший сотни лет, и буду брать деньги за вход, то это не капитализм, а плутократия.
4.08.2018 11:11
Грантштейн
14.08.2018 11:03
- гость -
Вопросы к Евпатию адресуйте Евпатию. Это первое.
Второе: нет денег - нет отдыха. Хотели капитализм - получите.
Деньги есть, не хочу платить жуликам. Капитализм я не хотел.
Если тебя все комментаторы называют Евпатием, значит ты и есть Евпатий.
Как бы Казимир не маскировался под Калибра и иные клички, уши то Казимировские растут и их не спрячешь, как и ты, хоть ты Евпатий, хоть Грамштейн, хоть Либерзон.
люблю смотреть фото советских людей, добрые,честные бескорыстные. очень жаль что все перевернулось.
Ага, фотки с Горного, на одной прям так и подписано, "Фишт"