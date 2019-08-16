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Последние три десятилетия певица Мадонна сохраняет статус бьюти-дивы. За 40 лет карьеры она выпустила 12 альбомов, снялась в 22 фильмах, получила множество наград. Она была и соблазнительной Мэрилин Монро, и оторвой в сетчатых колготках и нижнем белье, но всегда неподражаема и интересна. В эту пятницу, 16 августа, вечно молодая Мадонна отмечает свой 61-й день рождения. Вспоминаем, какой она была в молодости, которая, кажется, еще никак не закончится.