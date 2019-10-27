Фото: boredpanda.com
Некоторые водители умудряются делать настолько абсурдные вещи на дороге, что невольно задаешься вопросом "как он еще жив и не покалечен?". Дорога – далеко не подходящее место для экспериментов и развлечений, особенно когда ты за рулем.
Комментарии
что сегодня с фотками на амике, все пикселят.
Или это только у меня?
И чё тут странного? Едешь долго, далеко или что то нужно перевести, как говорится - жить захочешь не так раскарячишься... Больше подойдёт название: водительские идеи.
Как связана половина фоток мотоциклистов с днем автомобилиста?
Самый странный, это барнаульский байкер, который гоняет по городу на одном колесе.