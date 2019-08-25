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Супермодель всех времен и народов Клаудия Шиффер отмечает 25 августа свое 49-летие. В нашей стране эта женщина – одна из главных персон мира высокой моды, поскольку модельный бизнес в нынешнем смысле этого слова пришел в Россию именно тогда, когда Клаудия блистала во всей красе.

Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

В день рождения этой потрясающей женщины предлагаем подборку фотографий, которые доказывают, что Шиффер не просто так называют одной из главных блондинок нашей планеты.