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1 сентября в СССР. Какими были советские школьники

, ИА "Амител"
Ностальгии подборка

Фото из сети интернет

День знаний отмечается в нескольких странах мира 1 сентября. Праздник учрежден в 1984 году указом Президиума Верховного Совета СССР.  Начало же учебного года, 1 сентября, было введено в 1935 году, когда появилось официальное постановление Совнаркома. До этого точной даты начала учебного процесса не было.

Традиционно в этот день проходят торжественные линейки, уроки знаний, мира, безопасности, мужества.

1 сентября – запоминающийся день в жизни каждого человека. Многие с ностальгией вспоминают, как стояли с белыми бантами, в новом костюмчике, с огромным букетом цветов перед порогом чего-то важного.

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Читайте также в сюжете: День знаний-2018
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

1.09.2018 09:23
- гость -

И заметьте, у детей астры и гладиолусы, а не розы и орхидеи.
Последняя фотка зачет.

0  2
1.09.2019 09:15
- гость -

Дети в первую очередь были правильные! Может не все 100% и не в доску правильные, но скажем хорошие. Потому что в стране жили правильно

0  2
1.09.2019 10:01
гость

-гость- 09:15
по вашему жить в казарме это правильно?

0  2
1.09.2019 10:14
- гость -

Советского Союза нет уже четверть века. Не надоело еще?

0  2
1.09.2019 10:15
- гость -

1.09.2019 10:01 Некоторых это вполне устраивает. Думать-то не не надо. Исполняй приказы-указы-наказы и все! И жизнь хороша и жить хорошо!

0  2
1.09.2019 10:37
- гость -


1.09.2019 10:01
гость
ну просто либерастом повеяло и навальненком набздило трохи

0  2
1.09.2019 10:49
- гость -

СССР – Есть такая Страна! Она в Наших Сердцах!

0  2
1.09.2019 10:51
- гость -

Прекрасное было время!

0  2
1.09.2019 11:00
- гость -

Вернуть.

0  2
1.09.2019 11:05
- гость -

Остановите время, я сойду
На станции уставший и помятый.
Вы спросите: В каком году?
Конечно же, в родных семидесятых.

Всё заберите шмотки, телефон
И интернет навеки отключите.
Хочу вернуться в этот дивный сон,
Где доброте учил нас всех учитель.

Остановите время там, где в бочках квас,
Где хлеб ржанной и спички по копейке,
И озорной наш, самый лучший класс,
Где не зазорно было выйти в телогрейке.

Остановите время, я сойду,
Уставший здесь от всяких технологий,
И по росе из прошлого пойду,
Моча в росе свои морщинистые ноги.

Остановите время хоть на миг,
И я на поезд жизни опоздаю.
Вы слышите души истошный крик:
Я в будущее ехать не желаю.

© Александр Хасанов

0  2
1.09.2019 11:14
- гость -

"Вернуть."

Что у людей с мозгами? Ваш совок показал свою нежизнеспособность, сгнил и умер. Всё!Попытка вернуть к жизни труп, поставить его на ноги, приводит только к появлению паразитов.
Посмотрите на развитые страны, они достиойно живут без совка, без одной единственной правящей партии, без диктатора и тирана.

0  2
1.09.2019 12:02
- гость -

им ,Нас Жителей Пенатов, не понять!

0  2
1.09.2019 12:20
гость

А вы всю изнанку жизни видели в этих развитых странах или просто не хотите видеть ? Вы по телевизору или в интернете видели ту жизнь ? Или в тур.поездке были ? Ну как говорят : " тур.поездка и реальная жизнь- это две большие разницы ".
А в СССР действительно было хорошо и мы ТАМ жили и видели всё своими глазами . И поговорку " от добра - добра не ищут " теперь поняли на своей шкуре .

0  2
1.09.2019 12:23
Алина

Странную дискуссию тут развели....И тогда были и сейчас есть ДЕТИ -НОРМАЛЬНЫЕ!!! Хорошие, добрые, чистые и отзывчивые, восторженные первоклашки! А дальше дети попадают в СИСТЕМУ. И рассуждать о качестве этой системы, о её плюсах и минусах -это вопрос, не имеющий отношения к детям. Моя дочь идет в 11 класс, и мы с ней прошли всю сегодняшнюю систему обучения. Плоха ли, хороша ли-она порождение времени. СССР не вернуть. чего мусолить этот вопрос...Я сама училась в СССР, и могу утверждать, что и в то время было как положительное , так и отрицательное в образовании. И семья тут играет немаловажную роль. Не только школа.

0  2
1.09.2019 12:24
- гость -

Я тоже назад в совковую школу хочу. У меня до сих пор тюк незданной макулатуры в коридоре лежит. И на антресолях дипломат рыжий с подранными углами, от сестры оставшийся. И галстук- селедка на резинке.

0  2
1.09.2019 12:26
Алина

А ностальгируете вы, господа и товарищи, даже не по времени)) А по своему ушедшему детству и юности)

0  2
1.09.2019 12:48
-гость-

совок откинул нас лет на 50 назад, очень жаль, что его не развалили в 1968 году

0  2
1.09.2019 13:50
- гость -

1.09.2019 11:14
- гость -
Вы видели гос.долги развитых стран? Европа и америка и есть ПАРАЗИТЫ. И живут они НЕ за счёт своих каких-то достижений , а хитро паразитируют на остальном мире... на таких сырьевых придатках как наша страна. Они не когда не допустят встать с ними на один уровень, на ком тогда паразитировать..Так что не надо приводить их в пример

0  2
1.09.2019 14:01
Пионер

Вы видели гос.долги развитых стран? Европа и америка и есть ПАРАЗИТЫ. И живут они НЕ за счёт своих каких-то достижений , а хитро паразитируют на остальном мире... на таких сырьевых придатках как наша страна.

Ну а достижения-то есть у кого? Европа, Америка - паразиты, Россия - сырьевой придаток. Получацца, страны Африки толкают прогресс вперед?

0  2
1.09.2019 14:08
- гость -

"Они не когда не допустят встать с ними на один уровень..."
-----
Какой тебе уровень, если ты на родном языке писать не научился ?

0  2
1.09.2019 14:12
- гость -

Совка уже 29 лет нет, а вот недоразвитые Homo Soveticus как были так и остались. Самое весёлое, что сушествуют даже молодые (20-25лет) особи этого вида, которые без устали рассказывают как же хорошо жилось в совке.

0  2
1.09.2019 15:01
- гость -

Смотрю сильно возбудились новые так сказать россияне? То СССР с казармой сравнивают, то умоляют результаты... А ну-ка свободные россияне расскажите от кого вы в нынешнее время свободны?

0  2
1.09.2019 15:21
- гость -

Всё прям такие независимые, усусь щас... Банковское рабство есть? Есть! Над вами начальник есть? Есть. А если вы считаете что вы сами начальник, то скорее всего вас немного заносит на поворотах. ИПэшники спят и видят как бы вернуться в бюджетную сферу. Бюджетники мечтают стать предпринимателями. Вся страна зависит от мифического доллара. И при всем этом пользуемся светом от ГЭС советского времени, да все что ещё работает в промышленных масштабах разработано и создано нашими родителями и дедами. Другой разговор что в одно смутное время хапнули это определенная кучка людей, на которых сейчас все тут выступающие против СССР хотят стать похожим, или лучше сказать пыжатся быть похожими. Расскажите лучше списком через запятую в чем вы были ущемлены в совке? Тогда дальше поговорим...

0  2
1.09.2019 15:29
- гость -

15:01, а что вам не нравится? Совок по сути и был большой казармой. Уже с 1-го класса школы всех заставляли в форме ходить, в линейку строиться и парами строем ходить. Результаты совка Голод 90-х - это результаты совка! Когда обладая ядерным и не ядерным оружием нам американцы гуманитарную помошь слали, чтобы мы с голоду не подохли. Забыли? Или и не было вас тогда? Что касается свобод, то сейчас их больше. Не нравится вали в США! Кстати, в совке таких заманчивых предложений не звучало

0  2
1.09.2019 15:33
- гость -

15:21, чем вы были ущемлены в совке? Да вы издеваетесь! Вы в совке точно не жили.

0  1
1.09.2019 15:37
- гость -

по вашему жить в казарме это правильно
----------------------------------------------
Дети воспитывались в казарме.Их родители отпрашивались в гулаге,чтобы побыть немного с детьми.

0  2
1.09.2019 15:50
- гость -

Для тупоньких либерастов.
В советское время создавались компьютеры и электронное оборудование всеми странами социалистического лагеря.Воспользовавшись развалом СССР капиталистические акулы разодрали всю эту отрасль электронной промышленности.Кто-то думает,что существует капитализм с человеческим лицом?

0  2
1.09.2019 16:11
- гость -

Про голод 90х почитайте, послушайте Марину Салье. И если благодаря великому Пу в 90е это все случилось то вот вам и гуманитарная помощь, к стати сейчас это называется мировая интеграция, когда нам бусы а мы им воду нефть и лес, а ведь в совке любые "бусы" делали сами. И не путайте ходить по двое за руку и маршировать в строевой коробке с автоматом, эдак вы щас и до влюбленных пар доберётесь... Есть воспитание и есть свобода, они действуют на человека по разному. Ещё ни от кого не слышал что бы исключили воспитательный процесс, наоборот как что случись все сразу орут это воспитатели виноваты! Если я в восьмидесятые ходил в школе строем, то это один процент всего времени в школе, это физра, поход куда-нибудь и на 23 февраля...и вы знаете, считаю что этот опыт меня ни чем не отягощает. Поэтому валить из своей страны я не собираюсь, обычно тот кто это советует сам подумывает об этом только что бы не догадались он всех туда посылает. И родители мои не отпрашивались ни у кого что бы побыть со мной, мы просто были все вместе, не то что сейчас на трёх должностях на полторы ставки да ещё на двух работах, и при этом на официальной рабо

0  2
1.09.2019 16:17
- гость -

те всегда подразумевается - не успеваешь? увольняйся! Вот вам реальная современная свобода - исхитриться выудить у такого же как ты сам деньги, желательно законным путем, и все.
И к статьи, где список? А то вместо конкретных доводов одни слюни в разные стороны... Вот где аналитика страдает...

0  2
1.09.2019 16:56
- гость -

Совкопитеки всё не могут понять, что чтобы они не строили коммунизи или путинизм получается совок.

0  2
1.09.2019 17:26
- гость -

Ни у кого про советский союз нет конкретных позиций отрицательного, только одни общие фразы которые впервые прозвучали с телеэкранов соответственно авторитетными людьми и все кто сейчас пытаются хаять СССР просто интерпретируют те высказывания. Есть научный способ, составить таблицу сфер и ценностей и вторая и третья колонка СССР и РФ, и проплюсовать или проминусовать сделайте и увидите. Я для себя уже сделал. И к стати не вижу ни чего сложного и зазорного что бы иногда возвращаться к своему прошлому имея багаж новых знаний.

0  1
1.09.2019 17:36
- гость -

К^стати, хто там чаво умоляет или умаляет, "грамотей"?

0  1
1.09.2019 17:45
- гость -

И это всё?
Не густо для "грамотного" оппонента.

0  1
1.09.2019 18:02
-гость-

-гость- 17:26
есть еще более научный способ сравнения, например сравните как живут в Северной Корее (он же совок) и как в Южной! надеюсь разницу рассказывать не нужно? сами погуглите на самсунге?

0  1
1.09.2019 18:29
- гость -

А вы всю изнанку жизни видели в этих развитых странах или просто не хотите видеть ? Вы по телевизору или в интернете видели ту жизнь ? Или в тур.поездке были ? Ну как говорят : " тур.поездка и реальная жизнь- это две большие разницы ".

Откуда соплежую двадцатилетнему знать о СССР? Его родителям в то врем зады вытирали.

0  1
1.09.2019 18:30
- гость -

"Южнокорейское чудо стало возможным ТОЛЬКО благодаря жесткому управлению экономикой в ручном режиме: была резко усилена роль государства, введено централизованное планирование.".

0  1
1.09.2019 18:48
- гость -

Расскажите лучше списком через запятую в чем вы были ущемлены в совке? Тогда дальше поговорим...

Ущемленыши при союзе еще в пеленки не какались... Нельзя их прямыми вопросами с тупых мыслей сбивать.

0  1
1.09.2019 18:51
- гость -

Совок по сути и был большой казармой. Уже с 1-го класса школы всех заставляли в форме ходить, в линейку строиться и парами строем ходить.

вы западный образ жизни даже по кинопро человека паука не можете оценить? или его посмотреть еще родители не разрешают? там тоже все школьники ходят в форме. шок вызывает да?

0  1
1.09.2019 19:15
- гость -

"Южнокорейское чудо стало возможным ТОЛЬКО благодаря жесткому управлению экономикой в ручном режиме: была резко усилена роль государства, введено централизованное планирование.".

А почему забыта куча бабла и технологий вваленых туда америкосами? На одном планировании ничего нельзя построить.

0  1
1.09.2019 19:32
- гость -

Конечно,пидосы ввалили туда кучу бабла,что впоследствии хорошо погреть руки,используя дешёвую рабочую силу.

0  1
1.09.2019 19:32
- гость -

Думаю не умение выразить себя, подать себя так что бы все заметили в хорошем смысле этого слова, когда все одеваются одинаково как в совке и все имеют всё одинаковое это и есть умственный и творческий затык. В совке и пели, и сочиняли, и рисовали, и конструировали, и в спорте себя проявляли и в творчестве, и все это было доступно. В чем зажим, не пойму? Это сейчас куда не посмотри все художники, куда не плюнь в поэта попадешь, а смотреть и слушать нечего, и это скорее всего благодаря свободе. Что раньше нельзя было критиковать власть и строй? Ааа!? Для этого нужно было иметь талант как у Райкина или Гайдая, что бы сказать и показать так что бы не сказав ни слова об этом все всё поняли, но что тогда делать бездарным? как проявить себя? это вас возмущает? Некая стена цензуры отсеивала шелуху, мелочь, то что сейчас зашла все сплошь

0  1
1.09.2019 19:42
- гость -

Одно только то что советский союз восстановил страну после войны и сам народ восстановился после этой войны, из-за этого только нужно уважать СССР!
Не представляю как бы это восстановление выглядело при нынешнем строе, как он буржуазном? демократическом? или как это - рыночном??? Когда каждый каждому волк.

0  1
1.09.2019 20:07
- гость -

Не представляю как бы это восстановление выглядело при нынешнем строе, как он буржуазном? демократическом? или как это - рыночном???

Германию разграбили, всё оборудование вывезли. Посмотрите как они восстановились.

0  1
1.09.2019 21:13
гость

Да , америкашки знатно Германию пограбили ,а что не смогли увезти , то разбомбили и раскурочили . Даже учёных военных преступников к себе увезли и пригрели , что бы на их знаниях нажиться ( и их кровавыми руками не побрезговали ) и всю жизнь их за .... держали , что бы они не рыпались .А Союз возместил только утраченное в войне по вине Германии , и то не полностью ( но откуда это знать недо .умкам , у них про это в методичке не написано ) .

0  1
1.09.2019 21:16
гость

Да , да , восстановились за американские деньги и ещё долго -долго проценты по кредитам платили как материальные , так и моральные ( за что америкашек ненавидят до сих пор )

0  1
1.09.2019 21:23
- гость -

Опять общие слова и ни одного факта... Чё там привезли из Германии? Фиат-Жигули, так это было в 70е, машинки швейные Зингер? Что то я не помню из в промышленных масштабах... Чё ещё? Чё то не вспомню. Называйте? Гидроэлектростанции наши помню, комбайны нива и Енисей помню МТЗ трактора помню Беларусы, Кировцы, ЗИЛы КамАЗы, строительство пятиэтажки за 32 дня работая в три смены помню, битву за урожай, спортивные общества, награды передовиков а не лояльных партии. Устал уже писать, хотя список ещё большой...

0  1
2.09.2019 06:57
- гость -

лучше не скажешь

0  1
2.09.2019 10:57
-гость-

гость 21:13
Хуго Шмайсера тоже американцы увезли?

0  1
2.09.2019 13:07
гость

"Где не зазорно было выйти в телогрейке"

Александр Хасанов наверное "ватник"

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