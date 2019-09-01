Фото из сети интернет
День знаний отмечается в нескольких странах мира 1 сентября. Праздник учрежден в 1984 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Начало же учебного года, 1 сентября, было введено в 1935 году, когда появилось официальное постановление Совнаркома. До этого точной даты начала учебного процесса не было.
Традиционно в этот день проходят торжественные линейки, уроки знаний, мира, безопасности, мужества.
1 сентября – запоминающийся день в жизни каждого человека. Многие с ностальгией вспоминают, как стояли с белыми бантами, в новом костюмчике, с огромным букетом цветов перед порогом чего-то важного.
Комментарии
И заметьте, у детей астры и гладиолусы, а не розы и орхидеи.
Последняя фотка зачет.
Дети в первую очередь были правильные! Может не все 100% и не в доску правильные, но скажем хорошие. Потому что в стране жили правильно
-гость- 09:15
по вашему жить в казарме это правильно?
Советского Союза нет уже четверть века. Не надоело еще?
1.09.2019 10:01 Некоторых это вполне устраивает. Думать-то не не надо. Исполняй приказы-указы-наказы и все! И жизнь хороша и жить хорошо!
1.09.2019 10:01
гость
ну просто либерастом повеяло и навальненком набздило трохи
СССР – Есть такая Страна! Она в Наших Сердцах!
Прекрасное было время!
Вернуть.
Остановите время, я сойду
На станции уставший и помятый.
Вы спросите: В каком году?
Конечно же, в родных семидесятых.
Всё заберите шмотки, телефон
И интернет навеки отключите.
Хочу вернуться в этот дивный сон,
Где доброте учил нас всех учитель.
Остановите время там, где в бочках квас,
Где хлеб ржанной и спички по копейке,
И озорной наш, самый лучший класс,
Где не зазорно было выйти в телогрейке.
Остановите время, я сойду,
Уставший здесь от всяких технологий,
И по росе из прошлого пойду,
Моча в росе свои морщинистые ноги.
Остановите время хоть на миг,
И я на поезд жизни опоздаю.
Вы слышите души истошный крик:
Я в будущее ехать не желаю.
© Александр Хасанов
"Вернуть."
Что у людей с мозгами? Ваш совок показал свою нежизнеспособность, сгнил и умер. Всё!Попытка вернуть к жизни труп, поставить его на ноги, приводит только к появлению паразитов.
Посмотрите на развитые страны, они достиойно живут без совка, без одной единственной правящей партии, без диктатора и тирана.
им ,Нас Жителей Пенатов, не понять!
А вы всю изнанку жизни видели в этих развитых странах или просто не хотите видеть ? Вы по телевизору или в интернете видели ту жизнь ? Или в тур.поездке были ? Ну как говорят : " тур.поездка и реальная жизнь- это две большие разницы ".
А в СССР действительно было хорошо и мы ТАМ жили и видели всё своими глазами . И поговорку " от добра - добра не ищут " теперь поняли на своей шкуре .
Странную дискуссию тут развели....И тогда были и сейчас есть ДЕТИ -НОРМАЛЬНЫЕ!!! Хорошие, добрые, чистые и отзывчивые, восторженные первоклашки! А дальше дети попадают в СИСТЕМУ. И рассуждать о качестве этой системы, о её плюсах и минусах -это вопрос, не имеющий отношения к детям. Моя дочь идет в 11 класс, и мы с ней прошли всю сегодняшнюю систему обучения. Плоха ли, хороша ли-она порождение времени. СССР не вернуть. чего мусолить этот вопрос...Я сама училась в СССР, и могу утверждать, что и в то время было как положительное , так и отрицательное в образовании. И семья тут играет немаловажную роль. Не только школа.
Я тоже назад в совковую школу хочу. У меня до сих пор тюк незданной макулатуры в коридоре лежит. И на антресолях дипломат рыжий с подранными углами, от сестры оставшийся. И галстук- селедка на резинке.
А ностальгируете вы, господа и товарищи, даже не по времени)) А по своему ушедшему детству и юности)
совок откинул нас лет на 50 назад, очень жаль, что его не развалили в 1968 году
1.09.2019 11:14
- гость -
Вы видели гос.долги развитых стран? Европа и америка и есть ПАРАЗИТЫ. И живут они НЕ за счёт своих каких-то достижений , а хитро паразитируют на остальном мире... на таких сырьевых придатках как наша страна. Они не когда не допустят встать с ними на один уровень, на ком тогда паразитировать..Так что не надо приводить их в пример
Вы видели гос.долги развитых стран? Европа и америка и есть ПАРАЗИТЫ. И живут они НЕ за счёт своих каких-то достижений , а хитро паразитируют на остальном мире... на таких сырьевых придатках как наша страна.
Ну а достижения-то есть у кого? Европа, Америка - паразиты, Россия - сырьевой придаток. Получацца, страны Африки толкают прогресс вперед?
"Они не когда не допустят встать с ними на один уровень..."
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Какой тебе уровень, если ты на родном языке писать не научился ?
Совка уже 29 лет нет, а вот недоразвитые Homo Soveticus как были так и остались. Самое весёлое, что сушествуют даже молодые (20-25лет) особи этого вида, которые без устали рассказывают как же хорошо жилось в совке.
Смотрю сильно возбудились новые так сказать россияне? То СССР с казармой сравнивают, то умоляют результаты... А ну-ка свободные россияне расскажите от кого вы в нынешнее время свободны?
Всё прям такие независимые, усусь щас... Банковское рабство есть? Есть! Над вами начальник есть? Есть. А если вы считаете что вы сами начальник, то скорее всего вас немного заносит на поворотах. ИПэшники спят и видят как бы вернуться в бюджетную сферу. Бюджетники мечтают стать предпринимателями. Вся страна зависит от мифического доллара. И при всем этом пользуемся светом от ГЭС советского времени, да все что ещё работает в промышленных масштабах разработано и создано нашими родителями и дедами. Другой разговор что в одно смутное время хапнули это определенная кучка людей, на которых сейчас все тут выступающие против СССР хотят стать похожим, или лучше сказать пыжатся быть похожими. Расскажите лучше списком через запятую в чем вы были ущемлены в совке? Тогда дальше поговорим...
15:01, а что вам не нравится? Совок по сути и был большой казармой. Уже с 1-го класса школы всех заставляли в форме ходить, в линейку строиться и парами строем ходить. Результаты совка Голод 90-х - это результаты совка! Когда обладая ядерным и не ядерным оружием нам американцы гуманитарную помошь слали, чтобы мы с голоду не подохли. Забыли? Или и не было вас тогда? Что касается свобод, то сейчас их больше. Не нравится вали в США! Кстати, в совке таких заманчивых предложений не звучало
15:21, чем вы были ущемлены в совке? Да вы издеваетесь! Вы в совке точно не жили.
по вашему жить в казарме это правильно
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Дети воспитывались в казарме.Их родители отпрашивались в гулаге,чтобы побыть немного с детьми.
Для тупоньких либерастов.
В советское время создавались компьютеры и электронное оборудование всеми странами социалистического лагеря.Воспользовавшись развалом СССР капиталистические акулы разодрали всю эту отрасль электронной промышленности.Кто-то думает,что существует капитализм с человеческим лицом?
Про голод 90х почитайте, послушайте Марину Салье. И если благодаря великому Пу в 90е это все случилось то вот вам и гуманитарная помощь, к стати сейчас это называется мировая интеграция, когда нам бусы а мы им воду нефть и лес, а ведь в совке любые "бусы" делали сами. И не путайте ходить по двое за руку и маршировать в строевой коробке с автоматом, эдак вы щас и до влюбленных пар доберётесь... Есть воспитание и есть свобода, они действуют на человека по разному. Ещё ни от кого не слышал что бы исключили воспитательный процесс, наоборот как что случись все сразу орут это воспитатели виноваты! Если я в восьмидесятые ходил в школе строем, то это один процент всего времени в школе, это физра, поход куда-нибудь и на 23 февраля...и вы знаете, считаю что этот опыт меня ни чем не отягощает. Поэтому валить из своей страны я не собираюсь, обычно тот кто это советует сам подумывает об этом только что бы не догадались он всех туда посылает. И родители мои не отпрашивались ни у кого что бы побыть со мной, мы просто были все вместе, не то что сейчас на трёх должностях на полторы ставки да ещё на двух работах, и при этом на официальной рабо
те всегда подразумевается - не успеваешь? увольняйся! Вот вам реальная современная свобода - исхитриться выудить у такого же как ты сам деньги, желательно законным путем, и все.
И к статьи, где список? А то вместо конкретных доводов одни слюни в разные стороны... Вот где аналитика страдает...
Совкопитеки всё не могут понять, что чтобы они не строили коммунизи или путинизм получается совок.
Ни у кого про советский союз нет конкретных позиций отрицательного, только одни общие фразы которые впервые прозвучали с телеэкранов соответственно авторитетными людьми и все кто сейчас пытаются хаять СССР просто интерпретируют те высказывания. Есть научный способ, составить таблицу сфер и ценностей и вторая и третья колонка СССР и РФ, и проплюсовать или проминусовать сделайте и увидите. Я для себя уже сделал. И к стати не вижу ни чего сложного и зазорного что бы иногда возвращаться к своему прошлому имея багаж новых знаний.
К^стати, хто там чаво умоляет или умаляет, "грамотей"?
И это всё?
Не густо для "грамотного" оппонента.
-гость- 17:26
есть еще более научный способ сравнения, например сравните как живут в Северной Корее (он же совок) и как в Южной! надеюсь разницу рассказывать не нужно? сами погуглите на самсунге?
А вы всю изнанку жизни видели в этих развитых странах или просто не хотите видеть ? Вы по телевизору или в интернете видели ту жизнь ? Или в тур.поездке были ? Ну как говорят : " тур.поездка и реальная жизнь- это две большие разницы ".
Откуда соплежую двадцатилетнему знать о СССР? Его родителям в то врем зады вытирали.
"Южнокорейское чудо стало возможным ТОЛЬКО благодаря жесткому управлению экономикой в ручном режиме: была резко усилена роль государства, введено централизованное планирование.".
Расскажите лучше списком через запятую в чем вы были ущемлены в совке? Тогда дальше поговорим...
Ущемленыши при союзе еще в пеленки не какались... Нельзя их прямыми вопросами с тупых мыслей сбивать.
Совок по сути и был большой казармой. Уже с 1-го класса школы всех заставляли в форме ходить, в линейку строиться и парами строем ходить.
вы западный образ жизни даже по кинопро человека паука не можете оценить? или его посмотреть еще родители не разрешают? там тоже все школьники ходят в форме. шок вызывает да?
"Южнокорейское чудо стало возможным ТОЛЬКО благодаря жесткому управлению экономикой в ручном режиме: была резко усилена роль государства, введено централизованное планирование.".
А почему забыта куча бабла и технологий вваленых туда америкосами? На одном планировании ничего нельзя построить.
Конечно,пидосы ввалили туда кучу бабла,что впоследствии хорошо погреть руки,используя дешёвую рабочую силу.
Думаю не умение выразить себя, подать себя так что бы все заметили в хорошем смысле этого слова, когда все одеваются одинаково как в совке и все имеют всё одинаковое это и есть умственный и творческий затык. В совке и пели, и сочиняли, и рисовали, и конструировали, и в спорте себя проявляли и в творчестве, и все это было доступно. В чем зажим, не пойму? Это сейчас куда не посмотри все художники, куда не плюнь в поэта попадешь, а смотреть и слушать нечего, и это скорее всего благодаря свободе. Что раньше нельзя было критиковать власть и строй? Ааа!? Для этого нужно было иметь талант как у Райкина или Гайдая, что бы сказать и показать так что бы не сказав ни слова об этом все всё поняли, но что тогда делать бездарным? как проявить себя? это вас возмущает? Некая стена цензуры отсеивала шелуху, мелочь, то что сейчас зашла все сплошь
Одно только то что советский союз восстановил страну после войны и сам народ восстановился после этой войны, из-за этого только нужно уважать СССР!
Не представляю как бы это восстановление выглядело при нынешнем строе, как он буржуазном? демократическом? или как это - рыночном??? Когда каждый каждому волк.
Не представляю как бы это восстановление выглядело при нынешнем строе, как он буржуазном? демократическом? или как это - рыночном???
Германию разграбили, всё оборудование вывезли. Посмотрите как они восстановились.
Да , америкашки знатно Германию пограбили ,а что не смогли увезти , то разбомбили и раскурочили . Даже учёных военных преступников к себе увезли и пригрели , что бы на их знаниях нажиться ( и их кровавыми руками не побрезговали ) и всю жизнь их за .... держали , что бы они не рыпались .А Союз возместил только утраченное в войне по вине Германии , и то не полностью ( но откуда это знать недо .умкам , у них про это в методичке не написано ) .
Да , да , восстановились за американские деньги и ещё долго -долго проценты по кредитам платили как материальные , так и моральные ( за что америкашек ненавидят до сих пор )
Опять общие слова и ни одного факта... Чё там привезли из Германии? Фиат-Жигули, так это было в 70е, машинки швейные Зингер? Что то я не помню из в промышленных масштабах... Чё ещё? Чё то не вспомню. Называйте? Гидроэлектростанции наши помню, комбайны нива и Енисей помню МТЗ трактора помню Беларусы, Кировцы, ЗИЛы КамАЗы, строительство пятиэтажки за 32 дня работая в три смены помню, битву за урожай, спортивные общества, награды передовиков а не лояльных партии. Устал уже писать, хотя список ещё большой...
лучше не скажешь
гость 21:13
Хуго Шмайсера тоже американцы увезли?
"Где не зазорно было выйти в телогрейке"
Александр Хасанов наверное "ватник"