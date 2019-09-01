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День знаний отмечается в нескольких странах мира 1 сентября. Праздник учрежден в 1984 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Начало же учебного года, 1 сентября, было введено в 1935 году, когда появилось официальное постановление Совнаркома. До этого точной даты начала учебного процесса не было.
Традиционно в этот день проходят торжественные линейки, уроки знаний, мира, безопасности, мужества.
1 сентября – запоминающийся день в жизни каждого человека. Многие с ностальгией вспоминают, как стояли с белыми бантами, в новом костюмчике, с огромным букетом цветов перед порогом чего-то важного.
Комментарии
И заметьте, у детей астры и гладиолусы, а не розы и орхидеи.
Последняя фотка зачет.
Дети в первую очередь были правильные! Может не все 100% и не в доску правильные, но скажем хорошие. Потому что в стране жили правильно
-гость- 09:15
по вашему жить в казарме это правильно?
Советского Союза нет уже четверть века. Не надоело еще?
1.09.2019 10:01 Некоторых это вполне устраивает. Думать-то не не надо. Исполняй приказы-указы-наказы и все! И жизнь хороша и жить хорошо!
1.09.2019 10:01
гость
ну просто либерастом повеяло и навальненком набздило трохи