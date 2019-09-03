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1 сентября 2004 года в Беслане в Северной Осетии террористами была захвачена школа № 1. Нападение произошло утром в ходе торжественной линейки. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников, большая часть из которых – дети.

3 сентября бойцы отрядов "Альфа" и "Вымпел" начали штурм школы. Большинство заложников были освобождены, но число жертв ужасает. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 – дети. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и более 800 были ранены. Около 100 человек остались инвалидами.