Фото: Pikabu, vk.com/negativefilm
В период с 7 января 1978 года по 11 февраля 1979 года в Иране произошла революция, которая стала одним из ключевых событий XX века и имела огромное историческое значение для всего мира.
В ходе мятежа был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви, и в стране была установлена новая администрация, которую возглавил аятолла Хомейни. 1 апреля 1979-го, после проведенного референдума, появилась Исламская Республика Иран. Страна принципиально отвергала капитализм и коммунизм и противопоставляла им собственный, "исламский" путь развития.
Революция коснулась всех сфер жизни. И особенно тяжело она отразилась на положении женщин, которые теперь должны жить по шариату.
Комментарии
Иранские женщины перестали ходить с непокрытой головой.
"Отчего ты,себя не жалея,с непокрытой идёшь головой?"
Ещё одно подтверждение, что мракобесие тормозит развитие людей и народов, пока другие развиваются
Ну Россия с рпц идет по тому же пути
Согласен с гостем мы к тому же идём, у них паранджа, у нас лапти , зипуны и схима.
Есть предложение:для начала тех кто ходит с кольцом в нижней части перегородки носа привлекать к уголовной ответственности.
Есть предложение:для начала тех кто ходит с кольцом в нижней части перегородки носа привлекать к уголовной ответственности.
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И еще тех - кто ходит в черном длинном женском платье с бородой и золотыми побрякушками на пузе
Очень жаль иранцев. Потрясающий контраст.
Как всегда, бабам больше всех плохого досталось. Уж лучше честно за ресурсы биться, чем ради непонятных каких-то религий. "настанет день, когда ритуал вытеснит веру, а символизм заменит собою мораль" не мои слова, но как точно. Ходишь в религиозное заведение - верующий, надел религиозную одежду - обязательно хороший. Как же грустно все это.
Хочу на это сказать, что ученые - каzлы, проsрали в идеологической войне этим мракобесам всё человечество, откатив эволюцию на тысячи лет назад.
Дело в нефтедолларах, хлынувших на Ближний Восток. В начале прошлого века ислам переживал глубочайший кризис из-за угрожающего отставания в развитии от Запада.
Ну так-то для мужиков шариат норм, правда, желательно иметь много баранов. Вспомнилась шутка, про то, как в древности жен живьем хоронили вместе с мужьями.