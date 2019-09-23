Фото: boredpanda, из сети интернет
Не так давно в мире отмечали День худеющих. А Алтайский край между тем является лидером среди регионов РФ по числу людей, страдающих ожирением.
Перебороть себя и начать заниматься проблемой лишнего веса – дело непростое. У некоторых людей на это уходят годы, но результат того стоит. Убедитесь в этом сами в нашей фотоподборке.
Комментарии
Молодцы! девчонки Барнаула- берите пример!
Круто, такие молодцы, интересно узнать, как именно они похудели, как не сорвались и что как в целом)
в 90 % это Баллонирование желудка с дальнейшей операцией по удалению всей отвисшей кожей
Круто, молодцы!!!
Почему у похудевших бардак на заднем плане?
Почему у всех похудевших глаза голодные?
15.09.2018 07:25
111
И мальчики тоже!!!!
Ну уж сильно худеть тоже не надо, а то по костям лазить не очень приятно. То ли были ранее дамы в теле но и не толстые, а не вот эти общепринятые стандарты. Есть за что взяться, да и обнимет как в перине