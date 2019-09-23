Фото: boredpanda, из сети интернет

Не так давно в мире отмечали День худеющих. А Алтайский край между тем является лидером среди регионов РФ по числу людей, страдающих ожирением.

Перебороть себя и начать заниматься проблемой лишнего веса – дело непростое. У некоторых людей на это уходят годы, но результат того стоит. Убедитесь в этом сами в нашей фотоподборке.