Суббота, 14 Сентябрь, 14:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,47
€ 71,53
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Президентский вояж Дмитрия Медведева в Барнаул: как это было

, ИА "Амител"
14 сентября Дмитрий Анатольевич отмечает день рождения. Вспоминаем его поездку на Алтай осенью 2011-го

Фото и видео: пресс-служба Кремля

Главе правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву 14 сентября 2019 года исполняется 54 года. Свой день рождения, который в этом году выпал на субботу, премьер-министр проведет в кругу семьи.

Все мы уже давно привыкли к его стилю руководства федеральным кабмином, имеем возможность следить за активностью премьера в социальных сетях и каждый день видим Дмитрия Анатольевича по телевизору.

При этом примечательно, что в Алтайском крае Медведев в качестве руководителя кабинета министра с визитом не был ни разу, а его единственная официальная поездка в Барнаул состоялась в уже далеком 2011 году, когда Дмитрий Анатольевич занимал пост президента РФ. В день рождения нашего премьера Amic.ru вспоминает, как прошло его посещение краевой столицы.

Визит Медведева в Барнаул, напомним, состоялся 1 ноября 2011 года. На тот момент глава государства посетил Алтайский государственный университет и встретился со студентами физико-технического факультета.

Общаясь с молодежью, Дмитрий Анатольевич вспоминал, как он пару десятков лет назад изучал основы информатики без компьютеров, и поинтересовался: "А у вас не так?".

В ответ президенту сообщили, что с компьютерами в вузе порядок. Затем Медведев поинтересовался о том, как студенты проводят свободное время, занимаются ли спортом и чем увлекаются.

После этого глава государства ответил на некоторые вопросы учащихся относительно проблемы трудоустройства молодых людей, льгот для студентов, выделения жилья молодым семьям.

После этого Дмитрий Анатольевич выступил на пленарном заседании IV Всероссийского студенческого форума.

И было это вот так:

А затем Медведев провел встречу с активом правящей партии, настроив единороссов на предстоящие в тот момент думские выборы.

Общение тогдашнего президента с представителями ЕР выглядело так:

По завершении этого мероприятия Дмитрий Анатольевич провел рабочую встречу с теперь уже экс-губернатором Александром Карлиным, заслушав от последнего данные о социально-экономической ситуации в крае.

После этого Дмитрий Медведев ни разу официально не посещал наш регион.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

14.09.2019 13:27
- гость -

Помню вышел в обед погулять осенью 2011 года, а на улице несколько сотен полицейских, пара через каждые 40-50 метров.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
14:34
Томенко поздравил Алейск с юбилеем и посмотрел праздничную выставку 0
14:00
На базе "Динамо-Барнаул" укладывают газон по голландской технологии 0
13:48
"Последняя стадия рака мозга": Разин рассказал о болезни Заворотнюк 0
13:17
Президентский вояж Дмитрия Медведева в Барнаул: как это было 1
12:45
Чтобы "Сибирская монета" зазвенела: в игорной зоне открыли современный энергокомплекс 0
12:32
Моменты мировой истории: архивные фото 3
12:17
Более 9 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ. Большинство – дети 8
11:48
Осенние ярмарки работают в Барнауле. Что и где можно купить недорого? 0
11:18
Врачи обнаружили новую неизвестную смертельную болезнь 4
10:47
Детям в Екатеринбурге показали новое прочтение "Ревизора" с изнасилованием 7
10:30
В бизнес-зал барнаульского аэропорта перестанут пускать с золотой картой "Аэрофлота" 1
10:11
Минфин рассказал об "идеальных водителях", для которых ОСАГО подешевеет в 3-4 раза 6
09:48
Алтайский край стал вторым в рейтинге самых экологически чистых регионов России 1
09:34
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде 0
09:28
Герман Греф призвал россиян готовиться к новым кризисам и "сырьевому шоку" 16
09:13
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в чулках и корсете 8
08:52
Погода в Алтайском крае на выходных: потепление и дожди 0
08:20
Алтайские полицейские вернулись из командировки в Чечню 5
07:06
Как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца? Инфографика 2
06:32
Осень в деталях: атмосферные фотографии с алтайских дач 0
06:01
"Газпром" может построить манеж в Барнауле по просьбе Шубенкова и Томенко 11
23:46
Американца, пропавшего 22 года назад, нашли на Google-картах 2
23:45
Катафалк, венчание и банкет за 16 млн: как прошла свадьба Ксении Собчак 5
23:16
В Совете Федерации Украине предложили войти в состав России 12
22:46
Ксения Собчак станет новой ведущей проекта "Пусть говорят" на Первом канале 0
22:17
Латвийский банк потребовал у Киркорова вернуть долг в размере 650 тысяч евро 0
21:45
Возвращение рекламы пива и вина раскритиковали в Госдуме 2
21:19
СК: более полумиллиона пенсионных накоплений перевели в негосударственные фонды 4
20:43
Американскую пловчиху лишили золотой медали за слишком откровенный купальник 4
20:12
СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга. Что известно на данный момент? 8
20:09
Мужчина похитил, опоил, избил и задушил тёщу за то, что она развалила его брак 2
19:40
Прокуратура помогла барнаульским пенсионерам получить деньги за отнятое жилье 2
19:35
Ученые умы региона посвятили истории Алтая три внушительных тома 2
19:11
Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч 0
18:59
Бийчанин-рецидивист нанял грузовик, украл гараж и по пути нашел покупателя 0
18:24
Барнаульская пенсионерка украла школьный рюкзак на детской площадке 0
17:59
СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни 0
17:31
Портрет экс-главы Бийска больше не следит за людьми в галерее градоначальников 4
17:09
"ВКонтакте" запустила сервис для знакомств 1
16:51
Первый канал побывал на облепиховых плантациях Алтайского края 0
16:41
Двухлетняя девочка случайно задушила собственную мать в ее день рождения 4
16:25
Лестницу в Нагорном парке закроют для нанесения антискользящего резинового покрытия 1
16:05
Грузовик снес надземный пешеходный переход в Подмосковье 0
15:41
Дед Мороз и воспитательница: главные детские страхи россиян 0
15:34
Алексей Смертин заступился за школьника, которого гнобят за прическу "как у геев" 13
15:32
Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9% 4
15:17
Школьники разгромили церковь в Краснодарском крае 13
14:57
В правительстве заявили, что у них нет права отменить восьмичасовой рабочий день 6
14:36
Школы и детские сады закрыли в Республике Алтай из-за трех землетрясений 4
14:20
Посетитель бара в Горно-Алтайске насмерть забил мужчину 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.