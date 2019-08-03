Фото: theguardian.com

Фотограф Бенни Лэм запечатлел, как живут самые бедные жители Гонконга. Их жилье около 1,5 квадратного метра. Квартира площадью 37 квадратных метров может быть разделена на 20 таких "клеток", расположенных в два этажа.

Проект был заказан правозащитной организацией Society for Community Organisation (SoCO), которая борется за изменение жилищной политики и установление стандартов жилья.