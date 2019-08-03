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Жизнь в "гробах": фотопроект о жилье в Гонконге

, ИА "Амител"
Обратная сторона густонаселенного города

Фото: theguardian.com

Фотограф Бенни Лэм запечатлел, как живут самые бедные жители Гонконга. Их жилье около 1,5 квадратного метра. Квартира площадью 37 квадратных метров может быть разделена на 20 таких "клеток", расположенных в два этажа.

Проект был заказан правозащитной организацией Society for Community Organisation (SoCO), которая борется за изменение жилищной политики и установление стандартов жилья.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

4.10.2018 09:50
Doka

Рыночная экономика в картинках.

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4.10.2018 10:28
Злая гостья

Даже на 1,5 кв.м можно закрывать крышку унитаза и не бросать немытую посуду в раковине. И, да, не класть ноги в контейнер с едой.

0  0
4.10.2018 10:55
Трутень

Понятно?! И не жалуйтесь тут!

0  0
4.10.2018 11:04
АБОРИГЕН

4.10.2018 09:50
Doka
Попробуй бороться с желанием ляпнуть что первое приходит в голову. Подумай лучше, не гоношись.

0  0
4.10.2018 12:29
гость

Развитая цивилизованная страна?

0  0
4.10.2018 12:30
гость

При пожаре там будут сильные проблемы

0  0
4.10.2018 13:27
- гость -

4.10.2018 11:04
АБОРИГЕН

а что не так сказал Дока?
полностью с ним соглашусь, это рыночная экономика, она конечно с китайским изюмчиком,
но взращена США, Гонконг их вотчина.

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4.10.2018 16:15
Гость

Вообще то Гонконг это вотчина Великобритании, ну это так если что!

0  0
4.10.2018 16:31
- гость -

Это называется перенаселение. Эти нищуки получают зарплату больше барнаульцев. Смешно наблюдать за тоскующими по своей Краснозадии совятами.

0  0
4.10.2018 16:32
- гость -

Раньше в тюрьме народов была плановая экономика. Но тот союз благополучно издох.

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4.10.2018 16:52
- гость -

4.10.2018 16:32
- гость -
Раньше в тюрьме народов была плановая экономика. Но тот союз благополучно издох.

Ну если союз был тюрьмой народов , то сейчас весь мир сплошная каторга
Никто сам не дохнет деточка, ищи отравителя.

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4.10.2018 19:56
- гость -

Капсульный отель (яп. капусэру хотэру) — один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.

Первым капсульным отелем был Капсульный отель города Осака, разработанный Кисё Куракавой и открытый 1 февраля 1979 года в районе Умеда

Комната в капсульном отеле представляет собой капсулу размером примерно 2&#215;1&#215;1,25 м. Этого размера достаточно, чтобы спать, смотреть телевизор или читать. Обычно посетителей просят не курить и не есть в капсулах.Курение в капсульных отелях чаще всего запрещено.

Капсулы располагаются рядом друг с другом в два яруса. Приватность обеспечивается занавеской или дверью из стекловолокна в открытом конце капсулы.

Багаж постояльца хранится обычно в шкафчике, расположенном недалеко от капсулы. Туалеты также расположены отдельно и являются общими.

Такой стиль размещения постояльцев в гостинице популярен в Японии, но за её пределами популярностью не пользуется. Большинство постояльцев — уставшие офисные работники, не желающие совершать далёкую поездку домой от места работы, либо нетрезвые граждане, опасающиеся по разным причинам ехать домой

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5.10.2018 00:19
- гость -

оо как же без тупого антисоветчика в комментах ))) вложился в ваучеры наверное рыночник недоделанный.

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3.08.2019 08:42
krash

Надеюсь это не то, к чему ведет наша нынешняя власть.
Хотя глядя на современные застройки, мне кажется это уже близко....

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