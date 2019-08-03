Фото: theguardian.com
Фотограф Бенни Лэм запечатлел, как живут самые бедные жители Гонконга. Их жилье около 1,5 квадратного метра. Квартира площадью 37 квадратных метров может быть разделена на 20 таких "клеток", расположенных в два этажа.
Проект был заказан правозащитной организацией Society for Community Organisation (SoCO), которая борется за изменение жилищной политики и установление стандартов жилья.
Комментарии
Рыночная экономика в картинках.
Даже на 1,5 кв.м можно закрывать крышку унитаза и не бросать немытую посуду в раковине. И, да, не класть ноги в контейнер с едой.
Понятно?! И не жалуйтесь тут!
4.10.2018 09:50
Doka
Попробуй бороться с желанием ляпнуть что первое приходит в голову. Подумай лучше, не гоношись.
Развитая цивилизованная страна?
При пожаре там будут сильные проблемы
4.10.2018 11:04
АБОРИГЕН
а что не так сказал Дока?
полностью с ним соглашусь, это рыночная экономика, она конечно с китайским изюмчиком,
но взращена США, Гонконг их вотчина.
Вообще то Гонконг это вотчина Великобритании, ну это так если что!
Это называется перенаселение. Эти нищуки получают зарплату больше барнаульцев. Смешно наблюдать за тоскующими по своей Краснозадии совятами.
Раньше в тюрьме народов была плановая экономика. Но тот союз благополучно издох.
4.10.2018 16:32
- гость -
Раньше в тюрьме народов была плановая экономика. Но тот союз благополучно издох.
Ну если союз был тюрьмой народов , то сейчас весь мир сплошная каторга
Никто сам не дохнет деточка, ищи отравителя.
Капсульный отель (яп. капусэру хотэру) — один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.
Первым капсульным отелем был Капсульный отель города Осака, разработанный Кисё Куракавой и открытый 1 февраля 1979 года в районе Умеда
Комната в капсульном отеле представляет собой капсулу размером примерно 2×1×1,25 м. Этого размера достаточно, чтобы спать, смотреть телевизор или читать. Обычно посетителей просят не курить и не есть в капсулах.Курение в капсульных отелях чаще всего запрещено.
Капсулы располагаются рядом друг с другом в два яруса. Приватность обеспечивается занавеской или дверью из стекловолокна в открытом конце капсулы.
Багаж постояльца хранится обычно в шкафчике, расположенном недалеко от капсулы. Туалеты также расположены отдельно и являются общими.
Такой стиль размещения постояльцев в гостинице популярен в Японии, но за её пределами популярностью не пользуется. Большинство постояльцев — уставшие офисные работники, не желающие совершать далёкую поездку домой от места работы, либо нетрезвые граждане, опасающиеся по разным причинам ехать домой
оо как же без тупого антисоветчика в комментах ))) вложился в ваучеры наверное рыночник недоделанный.
Надеюсь это не то, к чему ведет наша нынешняя власть.
Хотя глядя на современные застройки, мне кажется это уже близко....