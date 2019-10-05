Каждому из нас есть что вспомнить про школьные годы и любимых учителей. У каждого есть свой любимый учитель – классный руководитель или преподаватель химии, истории или иностранного. Все они разные и по характеру, и по методам обучения, проживают в разных уголках нашей необъятной Родины. Но почему-то все они во время воспитательного процесса используют одинаковые (ну или почти одинаковые) фразы. Редакция аmic.ru в День учителя вспомнила самые типичные изречения любимых педагогов. А какие "учительские фразочки" помните вы?