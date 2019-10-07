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Золотое студенческое время. В СССР всегда чувствовалось четкое разделение на мужские и женские институты. На учителей и филологов учились в основном девушки. Еще одним местом, где концентрация слабого пола была высокой – это нархозы.

Какими были советские студентки, смотрите в нашей фотоленте.