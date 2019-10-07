Фото: bigpicture.ru
Золотое студенческое время. В СССР всегда чувствовалось четкое разделение на мужские и женские институты. На учителей и филологов учились в основном девушки. Еще одним местом, где концентрация слабого пола была высокой – это нархозы.
Какими были советские студентки, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
на фотках все такие умненькие)
только старо выглядят, лет на "за 40". Кроме единственной красивой парочки, да художницы
Кроме единственной красивой парочки, да художницы
парочки в беретах?) а художница туповата: написано-же на табличке у скамьи:просьба не садится!
сразу видно совок, колхоз и тяжелую жизнь - косметики, здоровой еды, фруктов, фитнесса, авто, шмоток, стиралок, комбайнов не было! а на западе в то же время девушки очень красивые были.
да просто глянцевых модных журналов не было и фильмов нормальных красивых с актрисами. не на кого равнятся было, кроме как на доярок, ткачих и прочих передовиков производства с деревни.
Две с длинными волосами и тубусом под чертежи, хорошенькие модные мадам
на второй фотографии на столе лежит журнал Плэйбой 73 года... Это точно советские студентки?
Что самое интересное, на западе, начиная с 60-х по 80-е, шли практически постоянно молодёжные волнения. Запад захлёбывался в своих классовых противоречиях и начинал отставать от СССР в некоторых наукоёмких технологиях. Жизнь там была для абсолютного большинства весьма несладкой и часто проблематичной.
(Я жил на западе годами, знаю всё не понаслышке.)
Хроническим же недостатком СССР была чрезвычайная закрытость, гипертрофированная секретность, засилье беспринципной партократии и продажных стукачей КГБ, что в итоге и привело к катастрофе распада когда-то великой сверхдержавы.
Страну погубили бессменные партейцы и продажные гебилы!
Сейчас становится понятно, что если бы были проведены надлежащие реформы с сохранением социалистического строя, наша страна вполне вероятно была бы первой и самой развитой в мире.
В СССР всегда чувствовалось четкое разделение на мужские и женские институты.
с 1943 по 1954 гг в крупных городах так и учились раздельно
Толстомясые, с небритыми ногами и подмышками. Ух, красотки!!!