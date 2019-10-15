Фото из сети интернет
Празднику сельских женщин, отмечаемому 15 октября, больше двадцати лет. Этот день призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано деревенским женщинам, которые играют не последнюю роль в развитии сельских районов.
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Фото из сети интернет
Празднику сельских женщин, отмечаемому 15 октября, больше двадцати лет. Этот день призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано деревенским женщинам, которые играют не последнюю роль в развитии сельских районов.
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Комментарии
Правильно Иван сказал, что деревенские девушки лучше, чем городские)
Вот только на фотках основная масса была вывезена в деревню специально для фотосессии...
Сельские более невинные
В деревнях теперь тоже не "лыком " шиты.
С двумя куриными тушками - вообще огонь......
Там цветные платки молодые девчонки уже поколения два не носят.
Цветные платки павло-пасадские даже городские девчонки носят
Студентки осенью
Симпатичные
В подборке половина- инсташмары...
На мотоцикле гопота