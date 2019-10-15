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Прекрасные и естественные: фотографии сельских девушек

, ИА "Амител"
Международному дню сельских женщин посвящается

Фото из сети интернет

Празднику сельских женщин, отмечаемому 15 октября, больше двадцати лет. Этот день призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано деревенским женщинам, которые играют не последнюю роль в развитии сельских районов.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

15.10.2018 11:37
- гость -

Правильно Иван сказал, что деревенские девушки лучше, чем городские)

15.10.2018 12:05
- гость -

Вот только на фотках основная масса была вывезена в деревню специально для фотосессии...

15.10.2018 12:26
- гость -

Сельские более невинные

15.10.2018 12:53
Andy

В деревнях теперь тоже не "лыком " шиты.

15.10.2018 13:43
Иван Тычёблин

С двумя куриными тушками - вообще огонь......

15.10.2018 17:01
- гость -

Там цветные платки молодые девчонки уже поколения два не носят.

15.10.2018 17:16
- гость -

Цветные платки павло-пасадские даже городские девчонки носят

15.10.2018 17:17
- гость -

Студентки осенью

15.10.2018 18:30
- гость -

Симпатичные

16.10.2018 13:45
Митенька ржевский

В подборке половина- инсташмары...

15.10.2019 07:53
- гость -

На мотоцикле гопота

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