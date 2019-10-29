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Традиция вырезания тыкв на Хэллоуин пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. Согласно ирландской легенде, старый фермер по имени Джек смог обвести вокруг пальца самого дьявола, за что был обречен после смерти на скитания по миру с тыквой и тлеющим внутри нее угольком.
Комментарии
Давайте не будем позориться! В России нет такого праздника. Все эти загробные игры калечат души детей.
31.10.2018 08:34
Афанасий
Есть!!!
Лично для тебя пусть не будет, сиди в своей трещине и сходи на нет от злобы как другие празднуют в одиночку, и будет это твоим позором!!!
Велесова ночь — не менее жуткий Русский аналог Хеллоуина. Отмечается она в тоже время, что и иностранный праздник — в ночь с 31 октября на 1 ноября. По аналогии с Днём всех святых в этот момент стирается грань между миром живых и миром мёртвых. В отличие от Хеллоуина, в Велесову ночь людей посещают вполне конкретные духи. Как правило, умершие родственники. В эту ночь они могут посетить живых и поговорить с ними. Как правило, души умерших прибывают на землю, чтобы преподать родственникам урок или поделиться мудростью.
В Велесову ночь не принято наряжаться в нечисть. Зато люди прыгают через костёр, чтобы очиститься от злых сил. В домах зажигаются свечи, а на подоконники ставятся угощения для умерших. Свет свечи служит своеобразным маяком, чтобы души могли найти путь. В эту ночь двери в дома не запирают. Духи свободно «приходят» к людям.