Мужчины высшей пробы: секс-символы всех времен и народов

Фото из открытых источников
Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу ноября. В этом году он выпал на 2 ноября. Наверное, в этот день самое время напомнить, что сильный пол тоже хочет внимания, что уж скрывать.
По случаю этого праздника портал amic.ru публикует подборку мужчин, ставших секс-символами нескольких поколений. Смотрим и наслаждаемся.
Комментарии
АМИК снова косячит, опять Стэйтем стал СтэтХемом. Косяки - фирменный стиль АМИКа! (поставьте этот слоган в заголовок сайта, отдаю бесплатно)