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Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Одной из лучших игр на свете исполнилось 58 лет

Одному из самых успешных телевизионных продуктов отечественного телевидения – игре КВН – 8 ноября 2019 года исполняется 58 лет. И в этот же день в мире отмечают Международный день КВН. Идею праздника предложил президент международного Клуба веселых и находчивых Александр Масляков. В честь этого праздника amic.ru вспоминает самые яркие, смешные и успешные команды в истории алтайского юмора.

"Дети лейтенанта Шмидта"

Гордость алтайского КВН. История команды началась в 1996 году, когда произошло объединение шоу-театра "Калейдоскоп" из Барнаула и театра миниатюр "Люкс" из Томска. Название выбирали долго, вычеркивая из списка варианты по одному.

Дебютное выступление "Детей лейтенанта Шмидта" состоялось в 1996 году, когда сибиряки победили в местной лиге. Однако уже в 1998 году кавээнщики дебютируют в Высшей лиге и с первой попытки становятся чемпионами. Потом на музыкальном фестивале КВН в Юрмале команда завоевала "КиВиНа в золотом". "Дети" выиграли все весомые награды в КВН: Летний Кубок, Кубок Чемпионов, Кубок Дружбы, Кубок президента Украины, также трижды становились чемпионами КВН-Сибирь. Более половины участников той известной команды – выходцы из Барнаула. Проект "Дети лейтенанта Шмидта" живет и сегодня: выступают с различными концертами по стране.

"Явка обязательна"

Еще одна барнаульская команда с приставкой "культовая". Их игры собирали аншлаги во Дворцах культуры, а шутки уходили в народ. Команда представляла классический вуз, ездила на различные фестивали КВН, включая Сочи. Однако до Первого канала она так и не дошла, но многие участники коллектива стали очень успешными в Барнауле. В разные годы за "Явку" играли Алексей Авдеев, Алексей Рязанцев, Алексей Котелевец, Алексей Петраков, Никита Иванников, Павел Беспалов, Александр Фукс, Алексей Беспалов, Олег Шишкин, Юрий Курков, Валерий Варламов и другие.

"Яблоко от яблони"

Сейчас, конечно, мало кто вспомнит эту выдающийся коллектив, но именно они были главным конкурентом команды "Явка обязательна" в золотую эпоху алтайского КВН: в середине и конце 2000-х. Коллектив, представлявший аграрный университет, становился чемпионом Барнаульской лиги, выигрывал различные фестивали. Найти выступление коллектива практически невозможно. Тогда игры Барнаульский лиги и Лиги "Алтай" не записывали на видео. Позже "Яблоко" объединилось с "Явкой", и вместе они стали сборной Барнаула по КВН.

"Пятое колесо"

Да-да, эти ребята являются прямыми наследниками "Детей лейтенанта Шмидта", и многие-многие любители юмора ставят "Пятое колесо" в один ряд с этой легендарной командой. Только отсутствие необходимой суммы денег для оргвзноса, который, не секрет, является пропуском в Высшую лигу, помешало барнаульцам попасть туда в начале 2000-х. Хотя сам Александр Масляков с удовольствием смеялся над номерами "Пятого колеса".

Сборная Алтайского края

Одна из двух попыток в истории алтайского юмора последних лет покорить Премьер-лигу. Сборная края собиралась из лучших кавээнщиков, которые тогда играли в регионе. Любое участие команд из регионов на таком высоком уровне требовало огромных вложений. Поэтому неудивительно, что деньги на полет в Москву тогда просили едва ли не лично у губернатора, которым в те годы был Александр Карлин. Средства в итоге нашли, но всего на два сезона. Сборная Алтайского края успела за это время завоевать симпатии зрителей. В состав сборной входили Александр Косачев, Мария Щадрина, Антон Гальцов, Алена Андросова, Александр Филатов, Алексей Никулин, Мария Чиркова, Дмитрий Сидоров и другие, руководителем команды был Михаил Герцович. Два года подряд сборная Алтайского края выступала в Премьер-лиге КВН, ее игры показывали на Первом канале.

"Бумеранг"

Еще одна команда из Барнаула, которая два года выступала, и довольно успешно, в Премьер-лиге в 2014 и 2015 годах. "Бумеранг" представляла Алтайский государственный колледж, а в ее номерах шутили в основном над пэтэушниками и сельской жизнью. На тот момент в КВН "Бумеранг" была единственным коллективом в Премьер-лиге, являвшейся представителем среднего специального учебного заведения. Участники команды Павел Беспалов и Александр Фукс, к слову, сейчас выступают в шоу "Не спать!" на ТНТ.

"Попкорн"

Коллектив, представлявший Алтайский госуниверситет, удивлял зрителей необычным и странным юмором. Как говорят сами кавээнщики, многие шутки они писали под действием курения травки. Однако именно за необычные миниатюры и каламбуры зритель и полюбил ребят. В составе команды выступали Дмитрий Сидоров, Мария Чирикова и Даниил Стрельников, которые после того как завязали с КВН, основали музыкальную группу "Дископровокация". Позже они выступили на телеканале ТНТ в "Камеди Батл". Тогда ребятам лично аплодировал Сергей Светлаков. Сейчас "Дископровокация" гастролирует с концертами по всей стране и имеет огромную популярность в кавээновский среде. Так, барнаульцы принимают участие в традиционном зимнем фестивале команд КВН, который проходит в начале января в Сочи.

"Первый космонавт"

Коллектив существует уже много лет и не собирается уходить со сцены. Они выиграли различные турниры, включая Лигу "КВН-Алтай". Команда была основана 17 февраля 2010 года. Тогда третьекурсники Андрей Канов и Евгений Егоров мечтали участвовать в проекте ТНТ "Убойная лига" и решили для начала поиграть в КВН. Игра их затянула, постепенно к ним стали присоединяться люди из других команд, и к концу 2012 года сформировался состав, который так любим барнаульскими зрителями. Именно в этом составе – Евгений Егоров, Андрей Канов, Динара Иманова, Павел Крехтунов, Дмитрий Егоров – "Космонавты" дошли до финала лиги #КВНАЛТАЙ в 2013 году, а позднее, в 2015-м, стали чемпионами лиги и представили Алтайский край на международном фестивале команд КВН в Сочи "КиВиН".

В их номерах – острая сатира на жизнь и проблемы Алтайского края, а сами ребята любят воссоздавать на сцене атмосферу 80-х. Увидеть команду "Первый космонавт" можно будет уже 8 декабря на финале лиги "Алтай".

"Скотч"

Еще один титулованный коллектив, выигравший три раза региональную лигу КВН "Алтай". Всего за команду АГУ в разные годы играло несколько десятков человек, включая Влада Гасаева, Ивана Цыбко, Алексея Козырева, Сергея Сидоренко, Евгения Кранина, Григория Околовича и Марину Шипилову.

"Здравия желаю!"

У этой команды, представляющей Барнаульский юридический институт, также было несколько составов. Однако им всегда удавалось держать планку юмора на высоком уровне и доказывать, что алтайская полиция может быть не только храброй, не коррумпированной, но и смешной и находчивой.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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