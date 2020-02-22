Фото: boredpanda.com
Наверное, в этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как растут чужие дети.
Удивительная фотоподборка о скоротечности времени.
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Фото: boredpanda.com
Наверное, в этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как растут чужие дети.
Удивительная фотоподборка о скоротечности времени.
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Комментарии
На фото, где вчетвером на берегу, девочка справа перенесла операцию по смене пола?
какая прелесть
16.11.2018 07:28
- гость -
Похоже ))))
Тоже недоумеваю
16.11.2018 07:28
- гость -
Судя по всему
класс!
лучше всего в этом стиле таймлапс голландец снимает своих детей каждый день уже 18 лет. погуглите на ютубе: Portrait of Lotte, 0 to 18 years
или Отец снимал дочь каждую неделю в течении 14 ЛЕТ!! - YouTube
А мне понравились фоточки. Позитифффф!!!
Про мальчика - может быть его просто рядили в купальник ? , хотя есть шрамы на груди .