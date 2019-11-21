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Наверное, самое яркое воспоминание у многих из детства зимой – это катание на санках с родителями или друзьями. Горки, лыжи, коньки, снежки: столько чудесных занятий на улице. И ты приходишь домой после них весь мокрый, в снегу, но такой счастливый.
Комментарии
Это не Волчереченск!
Нет. Это Зайцегорск.
Классное время было. Весь день после школы на улице торчали в любое время года, ну и в каникулы конечно. Зимой - горки, лыжи, хоккей в коробке во дворе, которую сами же и заливали. И болели единицы.
Видно же что хотят джинсы и жвачку а не санки
11:15- гость
и все наконец наелись колбасы и стали олигархами...
Помню из-за морозов отменяли занятия в школе и мы чуть не всем классом радостно шли на снежные склоны кататься на санках
Гуляли обычно так, что пальто изнутри покрывалось ледяной коркой от подола до пояса, а рукава - почти до локтя. Шли в подъезд, немного оттаивали на батареях и опять гуляли.
Да ,занятия из-за больших морозов отменяли ,а мы с пацанами на горку или окопы копать ...Домой зайдешь ,а одежда "колом" стоит"
Прекрасное было детство и без телефонов и компьютеров, сейчас у детей все иначе, не знаю, плохо ли это или хорошо...