Фото из открытых источников

Молодой звезде Майли Сайрус, за жизнью которой пристально следят миллионы тинейджеров по всему свету, 23 ноября исполняется 27 лет.

На сегодняшний день Майли – мегауспешная поп-звезда, успевшая поработать в самых разных жанрах, а кроме того, зарекомендовавшая себя и как неплохая актриса.

В день рождения артистки предлагаем подборку ее фотографий.