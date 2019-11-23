Фото из открытых источников
Молодой звезде Майли Сайрус, за жизнью которой пристально следят миллионы тинейджеров по всему свету, 23 ноября исполняется 27 лет.
На сегодняшний день Майли – мегауспешная поп-звезда, успевшая поработать в самых разных жанрах, а кроме того, зарекомендовавшая себя и как неплохая актриса.
В день рождения артистки предлагаем подборку ее фотографий.
Комментарии
Это вообще кто ?
фрики там в моде.
кто? да вообще никто
В натуре отстал, а кто это реально?
Очень хорошая новость!