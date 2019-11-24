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Дети по-особенному смотрят на мир. Недаром великий художник Пабло Пикассо говорил: "Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок".