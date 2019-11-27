Фото: instagram.com/picturesinhistory_, instagram.com/vintage.everyday, AdMe
История хранит в себе немало любопытных моментов, запечатленных на камеру. О некоторых мы даже можем не подозревать.
Предлагаем вам познавательную подборку, собранную amic.ru.
Комментарии
Стесняюсь спросить, откуда у египетских дантистов в 2000-м году до нашей эры была медная проволока?
1)С чего вы взяли что это медь?
2)версия истории что у нас не прогресс а регресс вас не устраивает?
27.11.2018 08:38
- гость -
это золото
это золото
вот откуда пошла мода на золотые коронки)
Если честно - выглядит страшновато)))