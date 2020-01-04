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Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи

, ИА "Амител"
В XIX – начале XX века многое выглядело совсем иначе, чем сейчас

Фото: retro.moi-barnaul.ru

Главная барнаульская елка более чем за 150-летнюю историю празднования Нового года в краевом центре успела поменять несколько локаций. Так, до 1912 года ее устанавливали на Демидовской площади, и там же заливали каток. В послевоенное время она переехала на площадь Свободы, а затем – на площадь Сахарова, перед тогда еще новым Дворцом зрелищ и спорта. К 1970 году в Барнауле Новый год стали отмечать массовыми мероприятиями в каждом районе города.

Но вернемся в позапрошлое столетие. Так, на Святки в Барнауле с середины XIX века начали ставить спектакли горные инженеры и члены их семей. В богатых домах в 1840-е годы впервые стали наряжать праздничные елки. После великих реформ 1860-х годов эта традиция получила большое распространение.

И все же подавляющая часть населения позволить таких трат себе не могла. Но нельзя сказать, что детям совсем не удавалось поводить хоровод вокруг новогоднего дерева. В то время развитие получила благотворительность. В Барнауле в этом преуспевали купцы. Так, широкой известностью пользовалась елка Ивана Платонова, уточняет "Московский Комсомолец".

Сам Новый год во второй половине XIX века не занимал того места, что в наши дни. В этот день горожане с утра посещали соборы, где слушали службу "с молитвой за царя". После следовали визиты и поздравления. В прессе в эти годы публиковали стихи, пожелания и поздравления землякам. "… покупающим всем – дешево купить, продающим – втридорога продать, кредиторам – все до гроша получить, должникам же – ни копейки не отдать… Пусть исчезнет зло, насилье и обман, пусть опять воскреснут правда, совесть, честь и рассеются как утренний туман клевета, вражда, предательство и лесть", – так выглядело поздравление в газете "Алтай" с наступающим Новым, 1900 годом.

В начале XX века обычай встречать Новый год стал шире, а сам праздник получил статус семейного – его было положено проводить дома и приглашать на встречу знакомых. Новогодняя трапеза всегда выделялась среди других особым разнообразием. В семьях зажиточных мещан подавали более 20 блюд. Считалось, то, что будет на столе, должно сохраниться на весь год.

Одновременно с популяризацией домашнего варианта торжества становилась распространенной привычка встречать его в обществе опять же всей семьей. Например, Новый, 1912 год членам Алтайского собрания предлагалось провести вне дома. Их ожидала специальная программа и общий ужин в два часа ночи. А в первый день наступившего 1912-го на Демидовской площади планировалось большое народное гулянье с иллюминацией и музыкой.

Кстати, свидетельства тех лет говорят о том, что органы власти не брали на себя расходы по финансированию общегородской елки и массовых развлекательных мероприятий, как происходит сейчас. Все это было за счет пожертвований горожан, или, как тогда говорили, подписки. Думается, что современные чиновники не без сожаления вспоминают данную традицию.

К слову, в "Алтайской газете" за 1911 год помещена благодарность купцу Смирнову за "подписание 5 рублей товаром" на устройство елки для детей церковно-приходской школы села Касмалинского. В той же газете в 1915 году опубликован отчет о заседании училищной комиссии с участием попечителей учебных заведений. На каждую из 20 барнаульских школ было выделено по 80 рублей. Определялся и минимум расходов: чай, бутерброды, сласти, музыка, а также график праздников для учеников. Такие мероприятия проходили в школах, училищах либо в помещениях театров. Одно из них состоялось в Народном доме 2 января 1911 года, для зрителей бесплатно показали спектакль "Бедность не порок".

С приходом советской власти Новый год на какое-то время оказался под запретом. Спустя несколько лет обычай празднования возобновили. Так, газета "Красный Алтай" за 1936 год рассказывала о елке, организованной работниками НКВД для воспитанников детского дома. В советское время праздник было принято встречать на предприятиях и в Домах культуры.

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Комментарии

3.01.2019 12:10
Doka

"... Думается, что современные чиновники не без сожаления вспоминают данную традицию." - сейчас за чей счёт кушают?

4.01.2020 09:27
Joker

Короче, амик, хорош постить трэш. И сайт у вас - можно чай кипятить. уменьшите кол-во рекламы, перестаньте постить новости с чужих сайтов, наймите корректора и будет вам счастье.

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