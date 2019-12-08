Фото из сети интернет
8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, ознаменовавшее окончание СССР и создание СНГ. Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.
То, что оставил после себя Советский Союз, живо до сих пор. И некоторые вещи, созданные тогда, служат нам до сих пор.
Комментарии
я вас умоляю )), да половина из показанных вещей имеет место быть и по сию пору у некоторых граждан..кстати, подставка для книг (для чтения) существует до сих пор, только её изготавливают из иных материалов, мясорубка служит до сих пор, достают, когда электрическая капризничает, а пенал на рисунке-очень разумный, по сравнению с нынешними, тут тебе и понятие о времени, и счёт и алфавит перед глазами, пенал правильный
Никак не оправдывает существования совка наличие в нем какого-либо барахла, электростанций, черной металлургии и проч. Всё это достижимо и без создания людоедского режима. Это как на гербе Северной Кореи изображена ЛЭП. Вопрос ЗАЧЕМ?! Это что ставится в заслугу семейке упырей Кимов?
А почему в заголовке 27 лет, а не 28 ????
Молодцы, много мусора насобирали.
Только, вот, "изделия N2" ещё не хватает, для полноты.
Совки,людоеды,упыри,алкоголики, тунеядцы,барахольщики.Зла не хватает.
Сюда ещё бы добавить бесплатное образование,качественную медицину, получение жилья,стабильность,выход на пенсию вовремя)))),безграничное уважение учителей+качественное образование и т.д. и т. п.
А после окончания вуза,техникума,училища -100% получение работы по специальности!
Не знаю что со счётом у писаки, видимо скопировал прошлогоднюю статью неглядя. 28, а не 27
8.12.2018 12:26
АБОРИГЕН
-
А то я смотрю за 28 лет "не кровавый" режим всего насоздовал, прям перечислять — не перечислить. Советский Союз создал всё, просто всё, чем мы по сей день пользуемся. Даже почти 30 лет разгрома, воровства, мародерства не смогли ещё до конца разрушить эти грандиозные достижения во всех сферах жизни.
8.12.2018 12:26
АБОРИГЕН
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Такие выражения уместно было бы выдвигать в 94 году в розовых очках, а по прошествии стольких лет, когда каждый закон деградационный, каждая мера разрушительна для инфраструктуры, людей и государства, что-то кидать в огород Союза — дeбилiзмъ.