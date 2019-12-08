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Новости

Вещи из СССР, которые вы никогда не забудете

, ИА "Амител"
27 лет назад официально прекратил существование Советский Союз

Фото из сети интернет

8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, ознаменовавшее окончание СССР и создание СНГ. Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. 

То, что оставил после себя Советский Союз, живо до сих пор. И некоторые вещи, созданные тогда, служат нам до сих пор.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

8.12.2018 08:03
Зануда

я вас умоляю )), да половина из показанных вещей имеет место быть и по сию пору у некоторых граждан..кстати, подставка для книг (для чтения) существует до сих пор, только её изготавливают из иных материалов, мясорубка служит до сих пор, достают, когда электрическая капризничает, а пенал на рисунке-очень разумный, по сравнению с нынешними, тут тебе и понятие о времени, и счёт и алфавит перед глазами, пенал правильный

8.12.2018 12:26
АБОРИГЕН

Никак не оправдывает существования совка наличие в нем какого-либо барахла, электростанций, черной металлургии и проч. Всё это достижимо и без создания людоедского режима. Это как на гербе Северной Кореи изображена ЛЭП. Вопрос ЗАЧЕМ?! Это что ставится в заслугу семейке упырей Кимов?

8.12.2019 07:49
Борис

А почему в заголовке 27 лет, а не 28 ????

8.12.2019 08:54
- гость -

Молодцы, много мусора насобирали.
Только, вот, "изделия N2" ещё не хватает, для полноты.

8.12.2019 08:55
- гость -

Совки,людоеды,упыри,алкоголики, тунеядцы,барахольщики.Зла не хватает.

8.12.2019 09:43
- гость -

Сюда ещё бы добавить бесплатное образование,качественную медицину, получение жилья,стабильность,выход на пенсию вовремя)))),безграничное уважение учителей+качественное образование и т.д. и т. п.

8.12.2019 09:48
- гость -

А после окончания вуза,техникума,училища -100% получение работы по специальности!

8.12.2019 10:06
- гость -

Не знаю что со счётом у писаки, видимо скопировал прошлогоднюю статью неглядя. 28, а не 27
8.12.2018 12:26
АБОРИГЕН
-
А то я смотрю за 28 лет "не кровавый" режим всего насоздовал, прям перечислять — не перечислить. Советский Союз создал всё, просто всё, чем мы по сей день пользуемся. Даже почти 30 лет разгрома, воровства, мародерства не смогли ещё до конца разрушить эти грандиозные достижения во всех сферах жизни.

8.12.2019 10:15
- гость -

8.12.2018 12:26 
АБОРИГЕН 
-
Такие выражения уместно было бы выдвигать в 94 году в розовых очках, а по прошествии стольких лет, когда каждый закон деградационный, каждая мера разрушительна для инфраструктуры, людей и государства, что-то кидать в огород Союза — дeбилiзмъ.

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