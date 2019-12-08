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8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, ознаменовавшее окончание СССР и создание СНГ. Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.
То, что оставил после себя Советский Союз, живо до сих пор. И некоторые вещи, созданные тогда, служат нам до сих пор.
Комментарии
я вас умоляю )), да половина из показанных вещей имеет место быть и по сию пору у некоторых граждан..кстати, подставка для книг (для чтения) существует до сих пор, только её изготавливают из иных материалов, мясорубка служит до сих пор, достают, когда электрическая капризничает, а пенал на рисунке-очень разумный, по сравнению с нынешними, тут тебе и понятие о времени, и счёт и алфавит перед глазами, пенал правильный
Никак не оправдывает существования совка наличие в нем какого-либо барахла, электростанций, черной металлургии и проч. Всё это достижимо и без создания людоедского режима. Это как на гербе Северной Кореи изображена ЛЭП. Вопрос ЗАЧЕМ?! Это что ставится в заслугу семейке упырей Кимов?