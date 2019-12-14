Фото: birdinflight.com, 63.ru, из сети интернет
14 декабря — день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дата праздника появилась после сообщения, что государственной комиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвёртого энергоблока ЧАЭС, где произошла авария. По подсчетам, в ликвидации катастрофы приняли участие около 90 000 человек.
Как выглядят сейчас места отчуждения, смотрите в фотоленте.
Комментарии
ваш фотограф Екатерина должна там обязательно побывать)
"Амик" - "полуофициальная" дата завершения строительства "саркофага" 30 ноября,
а не 14 декабря. И приняло участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС не 90 000, а более 900 000, только из Алтайского края более 2700 человек. Не знаете, так обратитесь на Комсомольский 77 в АРООИ "Семипалатинск-Чернобыль". Тел 36-77-35.
Еще один "подарочек" нам из СССР...
14.12.2018 10:42
- гость -
И купить там квартиру
Наш дедушка, тоже ть пугает весь мир, своей красной кнопкой, зато мы напрямую попадем в Рай.
Никто даже не вспомнил