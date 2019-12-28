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Советские новогодние застолья: как это было

, ИА "Амител"
Новый год в СССР всегда был особенным праздником

Фото из сети интернет

У того, кто родился в СССР,  наверняка в памяти навсегда останутся те семейные застолья. А в Новый год стол был особенным. Для него готовились самые лучшие и вкусные блюда, и это было ощущение настоящего праздника.

Как это было, смотрите в нашей фотоподборке.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

17.12.2018 05:01
Сергей

Не отмечаю новый год с 1988 года. Почему ? Учился на мастера - сыродела . В четвертом снимали пол дома плюс кухня отдельно стоящая . Решили НГ отметить в городе . Нас четверо парней ( все взрослые, по 2 - 3 года как после армии). С нами пять или шесть девок, одногрупниц . Подготовились основательно, кроме еды, которой буквально все есть, что душа пожелает - два ведра пива, ящик водки, ящик коньяка и ящик различного вина . Почти всю ночь шол снег ... После обеда первого числа, когда все снова собрались отмечать первый день НГ, одна из девок позвала всех на улицу. И долго мы все стояли молча, не шевелясь и глядя на крышу дома. ПОЧТИ ПО ВСЕЙ КРЫШЕ НА СНЕГУ СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НОГ ! БОСЫХ! КАК КТО ТО НЕ СВАЛИЛСЯ - ОДНОМУ БОГУ ИЗВЕСТНО, СКАТЫ КРЫШИ ДОВОЛЬНО КРУТЫЕ , ДА И СКОЛЬЗКО. И НИ КТО НИ ЧЕГО НЕ ПОМНИТ ! С ТЕХ ПОР Я ПОЧЕМУ ТО РАВНОДУШЕН К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА. Да, кто из нас все же ходил по заснеженной крыше, даже спустя годы так и не выяснили !

17.12.2018 08:24
- гость -


17.12.2018 05:01
Сергей

Ну так пить то надо меньше!

17.12.2018 16:08
Жоржик

Ну походил кто-то по крыше, что такого ? Из-за этого отказаться от празднования самого любимого праздника ? И похлеще ситуации были

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