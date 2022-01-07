В канун Рождества Христова и в день его празднования 7 января мы отправляем близким и друзьям поздравления с тёплыми пожеланиями.
Информационный портал amic.ru собрал для вас, дорогие читатели, несколько поздравительных текстов. Копируйте, отправляйте родным и знакомым.
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В небе звездочка сияет
Зажигайте свечи.
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.
Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!
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В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
***
Особый дух Христова Рождества
Пусть принесёт надежду вам и веру.
Любви, достатка, мира вам, добра
И счастья настоящего без меры!
***
Желаю много волшебства
В чудесный праздник Рождества,
Тепла, уюта, вдохновения,
Удачи, счастья и везения!
Пусть рядом будут дорогие,
Только любимые, родные.
Согреет праздник непременно,
Воспрянешь духом ты мгновенно.
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Пусть сказка добрая приходит в Рождество,
Пусть озарит она любовью твоё сердце.
Чтоб в праздник грустное, печальное ушло,
А доброта нашла в сей мир, на радость, дверцу!
Редакцияamic.ru также поздравляет вас с этим чудесным праздником! С Рождеством Христовым!
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