Фото из сети интернет
Как и все хорошее, праздники имеют свойство заканчиваться. Попытки удержать их чаще всего оборачиваются удручающим зрелищем. Пусть ваш праздник никогда не будет таким, как на этих фотографиях.
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Фото из сети интернет
Как и все хорошее, праздники имеют свойство заканчиваться. Попытки удержать их чаще всего оборачиваются удручающим зрелищем. Пусть ваш праздник никогда не будет таким, как на этих фотографиях.
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Комментарии
А картина вам чем не угодила, которая последней стоит? Это известная работа
По поводу последней не согласна!
Какая жизнь, такая и елка.