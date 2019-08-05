Самые красивые девушки России начала XX века

Фото: humus.livejournal.com

"Альбом русских красавиц" был дополнительным иллюстративным материалом к газете "Русский листок", что выходила в Москве с 1890 по 1907 год.

Издание было выпущено вместе с одним из номеров 1904 года и содержало фотографии самых красивых представительниц всех культур, проживавших в то время на территории Российской империи.