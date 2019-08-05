Самые красивые девушки России начала XX века

Фото: humus.livejournal.com
"Альбом русских красавиц" был дополнительным иллюстративным материалом к газете "Русский листок", что выходила в Москве с 1890 по 1907 год.
Издание было выпущено вместе с одним из номеров 1904 года и содержало фотографии самых красивых представительниц всех культур, проживавших в то время на территории Российской империи.
Комментарии
Какие красавицы! Всё статные, здоровые, в теле. Не то что нынешние ЗОЖки. Вот это точно ЗОЖ!
ага, было модно иметь бледный вид и тонкую кожу, для чего пудрились свинцовыми белилами и рисовали вены на висках. если девушка болела чахоткой- считалась красавицей и завидной невестой.
15.01.2019 15:41
- гость -
глупость, чахоточные худые чахлые, а тут портреты круглолицых, плотных.
почитайте классику: Чехова, Достоевского. В XIX в. «красивыми» считались страдание и болезнь: идеалом были чахоточные женщины с их полуприкрытыми веками, жемчужно-бледной кожей, с алым чахоточным румянцем на щеках и воспаленными губами.
На мой вкус, там не чего смотреть, носастые какие то...
Круглолицы, бровки соболины, красивые дамы. Современная мода с бузовыми , собчак, и прочими бонями поосто ужос.
Шатун ты свое фото и избранницы своей покажи, мы заценим твой вкус
Почему фото не цветные? Где параметры (рост, вес, возраст, габариты) ? Где фото в купальниках? Где ссылки на их страницы в инстаграмме? Где голосовалка в конце концов?
Скромен Я, не к чему это...
15.01.2019 20:19
- гость -
Да пожалуйста приведите пример из Достоевского, где он бы описывал про "такую красоту". Найдите пожалуйста время, отрывок, не для того что бы вас озадачить а правда интересно. Я его любитель, и считаю что хорошо его произведения знаю, поэтому прошу конкретики. Спасибо
Сейчас придет Татьяна Жилина и скажет что это не красавицы, что у нее настоящие конкурсы красоты, с проклеймованными девочками худыми. А это пошло толсто и ни в какие ворота не идет. И папик не возьмет на содержание.