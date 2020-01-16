Фото: trinixy.ru
Сотни ДТП происходят на дорогах каждый день. И, увы, далеко не каждое из них заканчивается хорошо. Однако людям из нашей фотоподборки сказочно повезло.
Уважаемые водители, будьте внимательнее за рулем!
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Фото: trinixy.ru
Сотни ДТП происходят на дорогах каждый день. И, увы, далеко не каждое из них заканчивается хорошо. Однако людям из нашей фотоподборки сказочно повезло.
Уважаемые водители, будьте внимательнее за рулем!
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