Фото: trinixy.ru

Сотни ДТП происходят на дорогах каждый день. И, увы, далеко не каждое из них заканчивается хорошо. Однако людям из нашей фотоподборки сказочно повезло.

Уважаемые водители, будьте внимательнее за рулем!