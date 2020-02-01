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Морозные дни на смену метелям пришли в Алтайский край. По прогнозам синоптиков, они продлятся до 4 февраля.

И чтобы вам не было столь грустно в эти дни, взгляните на животных, которые так же, как и мы ищут тепла в этом мире.