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Загадочная смерть группы туристов на Северном Урале в 1959 году потрясла весь Советский Союз. Многие ученые и любители загадок пытались разгадать, что же произошло с девятью членами экспедиции. Существует 75 версий того, как развивались события и что стало причиной смерти молодых людей. От фантастических, в которых фигурирует НЛО, до криминальных и природных.
В прошлом году Генпрокуратура возобновила расследование трагедии на перевале Дятлова и провела девять экспертиз. Несколько дней назад ведомство объявило об окончании проверки. Как пишет РИА "Новости", следователи пришли к выводу, что гибель туристов в 1959 году вызвана сходом лавины.
"Группа ушла на 50 метров от палатки, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. <...> Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели", – рассказал журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
Комментарии
Господа-товарищи, что вы несёте?! Да в совке об этом знать никто не знал! Падали самолеты, случались эпидемии, происходили конфликты на этнической почве, терракты, но совок на то и совок, в нём ничего такого происходить не может, всё это могло происходить только на загнивающем Западе.
Судя из той инфы которая до нас дошла с ними был какойто КГБпс, которого среди мёртвых небыло потом. Что какбэ намекает....
5.02.2019 08:46
месный
Золотарёв. Он тоже среди погибших. Скорее всего, начал фотографировать тех, кто на встречу пришел, вот и...
5.02.2019 09:13
- гость -
Чёт его труп малость не соответствовал описанию живого золотарёва.
ракитин все по полочкам раскладывает, правду и в его версии слабые места есть. чепуху про лавины не надо нести, понимаю что за идиотов приятно держать, но идиоты не все