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8 февраля 1816 года в английском графстве Абердиншир вместе со стражами порядка впервые работал пес. Он помог задержать банду контрабандистов виски. В России собаки стали применяться с середины XIX века в пограничных войсках.

Сегодня в РФ собаки служат в нескольких составах подразделений силовых структур – в полиции, Министерстве обороны, а также подразделениях ФСИН и МЧС.