Фото: boredpanda.com
8 февраля 1816 года в английском графстве Абердиншир вместе со стражами порядка впервые работал пес. Он помог задержать банду контрабандистов виски. В России собаки стали применяться с середины XIX века в пограничных войсках.
Сегодня в РФ собаки служат в нескольких составах подразделений силовых структур – в полиции, Министерстве обороны, а также подразделениях ФСИН и МЧС.
Комментарии
А на фото всё вражеские
8.02.2019 08:48
- гость -
А на фото всё вражеские
Просто наши кинологи с собакенами работают, а не фотосессии устраивают)