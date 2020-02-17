Понедельник, 17 Февраль, 06:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,45
€ 68,77
-6°
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Дома, в которых вы точно хотели бы перезимовать

, ИА "Амител"
Удивительно красивые зимние фото

Фото из сети интернет

Последний зимний месяц почти перевалил за половину, а это значит, скоро уже весна. Собрали несколько удивительных домов, в которых вам бы хотелось, чтобы зима длилась вечно. 

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

17.02.2019 11:03
- гость -

Зиму перебухать точнее будет

19.02.2019 04:50
Гришан!

Никогда не мечтал жить в аквариумах!

20.09.2019 22:51
елена

Через месяц завоешь от скуки

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
06:31
Дома, в которых вы точно хотели бы перезимовать 3
06:13
"После планерки рубашка должна быть потной". Как депутаты выбирали мэра Барнаула 1
06:01
Холодов не предвидится. Прогноз погоды на 17 февраля в Алтайском крае 0
23:55
Житель Алтая сфотографировал редчайшего хищника 0
23:08
Эксперт рассказал, чем опасен легкий алкоголь 0
22:31
Погиб создатель саундтрека к сериалу "Бригада" 0
22:00
Туман окутал участки трассы Барнаул – Новосибирск 0
21:12
Барнаульца задержали, когда он пришел за закладкой 3
20:20
Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе 5
19:55
Семье пенсионеров из Рубцовска снесли туалет и колонку с водой 5
18:56
Союз женщин ответил на слова протоиерея Смирнова о гражданских женах 11
18:36
Кардиологи рассказали, как снизить риск сердечного приступа вдвое 0
17:56
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных 6
17:27
Бийские родители шокированы едой из школьной столовой 5
16:48
Автобус насмерть сбил амурского тигра 4
16:05
Самолеты из Толмачево перенаправили в Барнаул 1
15:50
Футболисты устроили драку в Барнауле прямо во время матча 0
15:15
Мужчина напал с ножом на прихожан в московском Храме Святителя Николая 6
14:59
Протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками 41
14:34
Сотни подписей оставили барнаульцы в защиту городских парков от застройки 11
13:55
Два частных дома сгорели в Барнауле за прошедшую ночь 0
13:23
Невролог рассказал, чем опасна офисная работа 1
12:47
Автомобиль сгорел в барнаульском дворе 0
12:27
В Барнауле выступит британский пианист Питер Донохоу и квартет Sacconi 0
11:43
Диетологи объяснили, как есть сладкое и не толстеть 0
11:09
В Алтайском крае проходит конкурс на памятник строителям 10
10:41
Муж и жена погибли во время стрельбы в Калининграде. Сына госпитализировали 14
10:11
Ургант-старший назвал размер своей пенсии 8
09:46
Число зараженных коронавирусом приближается к 70 тысячам 52
09:10
Ученые нашли простое лекарство от воспаления десен 4
08:38
Российские ученые научились выявлять рак за минуты с помощью крыс 0
08:10
Электронный ПТС и анализ на наркотики. Какие изменения ждут водителей в 2020 году? 1
07:42
Понять и простить: в чем смысл подготовительной недели о блудном сыне? 2
07:11
Дорого и долго. Почему алтайские школы и больницы строят по устаревшим технологиям 23
06:39
Показалось: фотографии, с которыми что-то не так 6
06:05
Теплая погода сохранится в Алтайском крае 16 февраля 0
23:37
Женщина умерла при операции по увеличению ягодиц 3
22:59
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и в Донбассе 5
21:55
Первая смерть от коронавируса за пределами Азии случилась во Франции 0
20:36
Названы самые популярные ролики в истории YouTube 0
19:42
Международная делегация проверила готовность гребного канала в Барнауле 1
18:58
Первая спартакиада среди предпринимателей стартовала в Белокурихе 0
18:27
Машинист поезда умер по неизвестной причине во Владимире 3
17:55
Сибиряка лишили титула олимпийского чемпиона за допинг 6
17:29
16 февраля в Барнауле расскажут, как получить большой урожай земляники 5
17:00
Школьник погиб от случайного выстрела ружья в Ростовской области 1
16:30
"Дети лейтенанта Шмидта" сняли клип про зимнюю велоакцию в Барнауле 12
15:55
СМИ: пьяный актер на BMW сбил пешехода в Санкт-Петербурге 0
15:24
Выставка бездомных животных пройдет в Горно-Алтайске 0
14:58
Алиса Фрейндлих рассказала, на что хватает ее пенсии 0
14:26
12 сирот получили ключи от новых квартир в Алтайском крае 9
13:48
Житель Алтая три месяца хранил в погребе труп знакомого 1
13:22
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин 0
12:57
Дайверы сделали красивые фото зимнего Телецкого озера 2
12:25
Приговор по делу об убийстве гея, который "сам упал на нож", обжалуют 28
11:46
Снегоход с двумя рыбаками сорвался с обрыва под Рубцовском 0
11:13
Всего пять лет простоял. Фасад высотки рушится в Новоалтайске 9
10:40
Сибиряка обвиняют в изнасиловании и убийстве собаки 11
10:03
Косуля забрела в Горно-Алтайск и застряла в школьном заборе 2
09:38
Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края 8
09:09
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Африке 0
08:41
"Думала, сойду с ума". Счастливые истории детей, сумевших победить лейкоз 0
08:12
Снимок дерущихся в метро мышей назвали лучшей фотографией дикой природы 1
07:38
Обнаружен новый способ остановить самый опасный рак 0
07:10
Гребной канал в Барнауле может пополниться пляжем, бассейном и зоной для рыбалки 6
06:42
Сретение Господне: что это за праздник и как его принято отмечать 3
06:06
Весна приближается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 февраля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.