Советские открытки к 23 февраля

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В СССР с 1949 по 1992 год 23 Февраля отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. До этого – как День Красной Армии.

Если говорить об открытках, то массовый выпуск был налажен в 1953 году. Их рисовали лучшие художники страны на отличном картоне, и это зачастую был единственный подарок, который могли позволить себе люди в послевоенном СССР.