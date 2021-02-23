Советские открытки к 23 февраля

В СССР с 1949 по 1992 год 23 Февраля отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. До этого – как День Красной Армии.
Если говорить об открытках, то массовый выпуск был налажен в 1953 году. Их рисовали лучшие художники страны на отличном картоне, и это зачастую был единственный подарок, который могли позволить себе люди в послевоенном СССР.
Комментарии
Советские открытки ко Дню защитника Отечества
ну-ну
к дню Советской армии и Военно-морского флота - это да, но никак ко дню защитника отечества)))
"Единственный подарок , который они могли позволить себе ... " - и прекрасно , не было полного дома никому не нужного барахла .Посмотрел открыточку , прочёл приятные слова - и на душе приятно и тепло , что ещё надо .Сейчас же только купи , купи , купи - принеси прибыль "бизнесменам " , и далеко не каждый подарок покупается от души , чаще " на отвяжись " , кому это надо . Лучше открытка , знаешь что любят и помнят про твой праздник ( не такой уж великий) и достаточно .
А открытки красивые , с душой .
Вообще-то, аффтор публикации смешал всё вместе и поздравительные открытки, и агитационные плакаты, и стилистические рисунки народного творчества.