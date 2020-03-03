Фото: AdMe, из сети интернет

Вот и наступила она – весна. Все мы ее с нетерпением ждали, ведь весна – это тепло и начало чего-то прекрасного. Но климат нашей чудесной страны диктует свои правила, и настоящую весну, как чудо, надо подождать.