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Самые странные и смешные фото от агентов недвижимости

, ИА "Амител"
Продавать жилье – это иногда очень весело

Фото: terriblerealestateagentphotos.com

Агентам недвижимости, чаще всего, конечно, западным, в силу своей профессии встречаются довольно смешные и даже пугающие интерьеры. Фотографиям таких домов и квартир даже посвящен целый блог в интернете.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

4.03.2019 08:24
- гость -

Ненуачо, без прикрас, как есть

4.03.2019 08:32
- гость -

Где смеяться?

4.03.2019 08:51
- гость -

последнее фото: -а поговорить?
)))))))))

4.03.2019 09:38
КРисти

Кресло перед унитазом - это класс!)))))))) это ж реально лучшее место для беседы

4.03.2019 14:06
- гость -

4.03.2019 08:32
- гость -
Где смеяться?

Кто сдавал ЕГЭ тот в цирке не смеется.

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