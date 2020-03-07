Суббота, 7 Март, 12:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 67,52
€ 75,84
-10°
Обь
3см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
Новости

Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах

, ИА "Амител"
Публикуем подборку стихов к Международному женскому дню
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Самый нежный и женственный праздник в году будет отмечаться уже в это воскресенье, 8 марта. В Международный женский день все мужчины поздравляют своих мам, бабушек, девушек, жен, коллег. Публикуем подборку стихов для ваших женщин к 8 Марта с сайта pozdravok.ru.

***

Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда!

***

Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными, точно сирень.
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок таят сердца.
Все неприятности – в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы – вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и обязательно
Долгих, прекрасных и солнечных лет!

***

Милые, добрые, нежные: дамы,
Бабушки, тети, любимые мамы,
С праздников вас от души поздравляем,
Быть вам счастливыми только желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы – просто блаженство, лучи золотые!
Вы – солнце и небо, вы – нежность цветов,
Вы – свет, теплота удивительных слов,
Вы – праздник весенний, вы – мир, красота,
Вы – ангелы, чудо, любви простота!

***

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нем,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам – не огорчаться,
А жизнью в целом наслаждаться.

***

Самой нежной, самой-самой
Говорю сегодня я:
"С 8 Марта тебя, мама!"
Радость в жизни ты моя!
Улыбайся чаще, слышишь?
И душой, и сердцем пой,
Видишь, солнышко над крышей
Тебе дарит лучик свой!
Мама, будь всегда здорова,
Хорошей день ото дня,
Будь красивой и веселой.
Мама, я люблю тебя!

***

Мама милая моя,
С женским праздником тебя.
Поздравляю от души,
Лучшая на свете ты.
Пусть все будет у тебя –
И здоровье, и друзья.
Пусть исполнятся мечты,
О них с тобою знаем мы.
Тебя безумно я люблю,
И без тебя жить не могу,
Спасибо, милая моя,
За то, что есть ты у меня.

***

Лучшая, любимая, нежная жена,
Ты прекрасна, милая, как сама весна.
Губы твои алые буду целовать,
В Женский день, родная, буду поздравлять.
Я желаю счастья, красота моя,
Улыбайся чаще! Радуешь меня
Ты своею лаской и своим теплом,
Безграничным счастьем наполняешь дом.
Я хочу с тобою эту жизнь прожить,
Я всегда тобою буду дорожить!

***

Моя вторая половинка
Так прекрасна и мила.
Так сверкаешь, словно льдинка.
Ты красива, весела.
За окном еще морозы,
И под снегом нет цветов.
Но цветешь ты, словно роза
Из изысканных садов.
Поздравляю с Восьмым марта,
Мой любимый человек.
Будь прекрасной, будь азартной,
Будь моей женой вовек.

***

Мы с тобою, бабушка,
Старые друзья.
Поздравляю с праздником,
Милая, тебя.
Не болей, пожалуйста,
Будь всегда бодра.
Чтобы удивлялись
Даже доктора.
Ты, моя любимая,
Мне вторая мать.
Помогла меня ты
Маме воспитать.
В этот женский праздник
Буду я с тобой.
Будем вместе чай пить
В этот выходной.

***

У судьбы 8 Марта
Для тебя прошу добра,
Я желаю, чтоб счастливой
Ты была, моя сестра.
Я желаю, чтобы радость
Была спутницей твоей,
Жизнь твоя чтоб состояла
Только из счастливых дней.
Чтоб цвела твоя улыбка,
Сердце грел веселый смех,
Пожелать хочу, сестренка,
Быть тебе счастливей всех.

***

Сестренка милая, родная,
Будь очень счастлива всегда.
Тебе от всей души желаю,
Чтобы сбылась твоя мечта!
Восьмого марта пусть теплом
Твое наполнится сердечко,
А жизнь – добром и волшебством,
Ведь нет чудесней человечка!
Пускай глаза твои сияют,
Как две ярчайшие звезды,
Пусть никогда не увядают
В душе прекрасные цветы!

Читайте также в сюжете: 8 марта
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:53
Бийчанка продает корягу за 2 миллиона рублей 0
11:13
На Хайнане начинают снимать карантин  2
10:36
Учащимся барнаульской школы подали на завтрак котлеты с бумагой 3
10:05
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах 0
09:23
Жители Алтайского края жалуются на дефицит медицинских масок в аптеках 7
09:02
Можно ли крестить ребенка во время Великого поста? 4
08:34
"Ты в журналах увидала": как в Барнауле выбирали новую "Королеву красоты" 15
08:05
Жарить с любовью. Суровый рецепт сырных рулетиков от мужчин amic.ru 1
07:34
Котики, куклы и одеяла. Фестиваль по лоскутному шитью открылся в Барнауле 0
07:12
Язык цветов в инфографике. Как правильно составить букет для своей женщины? 0
06:40
Власти Барнаула объяснили, из-за чего проиграли в суде крупному перевозчику 10
06:02
Ночью в Алтайском крае похолодает до -24°C 0
23:57
Жителей Рубцовска предупредили о повышении цены проезда 0
23:30
В России создали приложение, которое не даст водителю заснуть за рулем 2
22:43
Олег Тиньков рассказал, что болен раком 6
22:02
В Барнауле водитель такси сбил девушку и скрылся 1
21:41
В Иваново девушка попросила Путина взять ее замуж 4
21:18
Диагнозы детей с подозрением на рак будут перепроверять в Москве 0
20:44
Подросток на перемене ударил ножом школьника на Алтае 2
20:02
Депутаты АКЗС срочно соберутся, чтобы принять поправки в Конституцию 2
19:46
С одноглазой девочки в Москве сняли инвалидность 2
19:13
В Госдуме объяснили отказ от запрета на зарубежную недвижимость 23
18:42
1,4 тысячи человек с подозрением на коронавирус наблюдали в России 1
18:08
Россиянка по ошибке получила два миллиона рублей и сбежала с рабочего места 8
17:48
Женский след. В СБУ рассказали, кто готовил убийство Гиви 0
17:33
Роза Сябитова заявила, что россиянки хотят "продаваться" богатым мужчинам 8
17:17
Штормпрогноз на праздники. Метели возвращаются в Алтайский край 0
17:03
Считают шаги и берегут бюджет. Как сэкономить на новом смартфоне с умными часами 0
16:46
Мэр хотел наказать женщину за злую шутку, но дело закрыли из-за опечаток 4
16:30
"Не было клиентов с фейковой "фанерой": фирма Briallini ответила на статью amic.ru 2
16:15
Уже треть месячной нормы осадков выпала в Алтайском крае в марте 0
16:03
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за февраль 2020 года 1
15:52
Россияне не хотят видеть женщину на посту президента 13
15:44
Барнаулец забрался на балкон, чтобы украсть горячие пирожки 3
15:32
"Сам выдвинулся". Сергей Шумов о назначении на должность главы "Барнаулкапстроя" 7
15:20
Жителям Алтайского края надо зарабатывать 50 тысяч, чтобы комфортно гасить ипотеку 2
15:06
Мастер-классы и распродажа: что магазин Charity Market подготовил к 8 Марта 1
14:54
Медсестра придумала новый способ защиты от коронавируса 3
14:42
На любые цели. Как получить до 5 миллионов рублей наличными 1
14:35
"Руки Вверх!", бега рысаков и мотогонщики. Куда сходить в Барнауле на выходных 0
14:22
Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с "Холидеем" 4
14:09
Больницы в районах не закроют. Минздрав убедили не "оптимизировать" Алтайский край 4
13:55
Инвалидов в алтайском доме престарелых попросили платить за соцуслуги 1
13:43
"Мы тоже любим Высоцкого". ФБР пригласило россиян "поговорить" 2
13:31
Министр финансов назвал отмирающие профессии 13
13:16
"Не вступаю". Бутина объяснила, зачем ей нужна Партия прямой демократии 0
13:10
Весна, вода, ливневки: как выбрать очистное сооружение 0
12:57
Член сборной России погиб в ДТП под Новосибирском 3
12:45
Спокойно, не разоримся. В магазинах Барнаула рассказали о ценах на цветы к 8 марта 2
12:32
В Союзе риелторов Барнаула и Алтайского края сменили президента 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.