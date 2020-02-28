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Масленичная неделя подходит к концу, и проводы зимы, которые, к слову, в этом году совпали с первым днем весны, уже скоро. Если вы подустали от классических блинов, то предлагаем вам несколько идей для оригинального стола.
Дети точно будут в восторге.
Комментарии
Блины - символ Солнца... Масленница чисто Славянский праздник, который отмечается 21 марта... Зачем из этого духовного, культурного праздника делать не понять что ??? Блины сами по себе красивые, солнышко... А мы из него делаем то танки, то обувь.... Скатились до земли(