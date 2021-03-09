Фото из открытых источников

Великолепной итальянской актрисе Орнелле Мути, так полюбившейся отечественному зрителю по фильму "Укрощение строптивого" и другим кинокартинам, 9 марта исполняется 66 лет.

Покорив мир своей красотой еще в 70-е, Мути до сих пор продолжает радовать всех жизнелюбием и харизмой. В день рождения звезды предлагаем подборку фото этой прекрасной женщины.