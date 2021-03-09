Фото из открытых источников
Великолепной итальянской актрисе Орнелле Мути, так полюбившейся отечественному зрителю по фильму "Укрощение строптивого" и другим кинокартинам, 9 марта исполняется 66 лет.
Покорив мир своей красотой еще в 70-е, Мути до сих пор продолжает радовать всех жизнелюбием и харизмой. В день рождения звезды предлагаем подборку фото этой прекрасной женщины.
Комментарии
Кабаева красивее
Скажи еще старик Кабаев красивее. А вообще здесь не самые лучшие ее фото представлены. А в фильмах она ваще принцесса: с Челентано молодая красавица, с Ален Делоном в возрасте красавица, а еще есть эротический фильм с Депардье, где она совсем юная и Депардье юноша (кстати симпотный в юности), так там ее показывают ВСЮ, это богиня.
кабаев всех на вертел - мужик! ему не нужно быть красивым
фантастическая женщина!
Женщина моей мечты. Таких больше не бывает.
Кабаева - свинарка
А в глазах тоска, а в глазах печаль,
Сердца теплота и слезы хрусталь...
А тем временем наступил Я.
В молодости вообще не айс была - сильно лицо простовато. А к зрелости расцвела. Пойду на Монику гляну.
Жаль, что на амике не предусмотрено выкладывать фото...даже ссылка на сайт не проходит
Похожа на мою Настю
Расцвела с возрастом.
Расцвела скорее не с возрастом, а с PR-ом
как Орнелла не мути,
есть прекраснее, чем ты:
сиськастее, попастее,
и в целом -
у нее муж пластический хирург кстати
просто Франческа
ее бабушка и дедушка кстати имеют русские корни т.к. они из Санк-Петербурга и переехали за границу после Великой Октябрьской социалистической революции.
сама актриса купила в 2016 году квартиру в Москве , учит русский и собирается переехать в Россию.
Идеал красоты. Без обсуждения
Нетипичная для итальянки внешность, больше на румынку похожа.
Этрусски (эти русские) и их потомки имеют очевидные корни. А эталон итальянской красоты сложился гораздо позже, когда европейцев хорошо разбавили арабами и неграми .
9.03.2020 08:18
- гость -
Кабаева - свинарка-------------------Тебе из свинарника виднее.