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Новости

Орнелла Мути празднует день рождения: фото неподражаемой итальянской актрисы

, ИА "Амител"
9 марта актрисе исполняется 66 лет

Фото из открытых источников

Великолепной итальянской актрисе Орнелле Мути, так полюбившейся отечественному зрителю по фильму "Укрощение строптивого" и другим кинокартинам, 9 марта исполняется 66 лет.

Покорив мир своей красотой еще в 70-е, Мути до сих пор продолжает радовать всех жизнелюбием и харизмой. В день рождения звезды предлагаем подборку фото этой прекрасной женщины.

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Комментарии

9.03.2019 10:26
- гость -

Кабаева красивее

9.03.2019 11:47
- гость -

Скажи еще старик Кабаев красивее. А вообще здесь не самые лучшие ее фото представлены. А в фильмах она ваще принцесса: с Челентано молодая красавица, с Ален Делоном в возрасте красавица, а еще есть эротический фильм с Депардье, где она совсем юная и Депардье юноша (кстати симпотный в юности), так там ее показывают ВСЮ, это богиня.

9.03.2019 16:35
- гость -

кабаев всех на вертел - мужик! ему не нужно быть красивым

9.03.2019 18:09
п.сермяжный

фантастическая женщина!

9.03.2020 08:17
- гость -

Женщина моей мечты. Таких больше не бывает.

9.03.2020 08:18
- гость -

Кабаева - свинарка

9.03.2020 08:18
- гость -

А в глазах тоска, а в глазах печаль,
Сердца теплота и слезы хрусталь...

9.03.2020 08:24
Черный понеде

А тем временем наступил Я.

9.03.2020 09:51
Итальянец

В молодости вообще не айс была - сильно лицо простовато. А к зрелости расцвела. Пойду на Монику гляну.

9.03.2020 09:52
- гость -

Жаль, что на амике не предусмотрено выкладывать фото...даже ссылка на сайт не проходит

9.03.2020 09:55
Дерипаскин

Похожа на мою Настю

9.03.2020 10:20
- гость -

Расцвела с возрастом.

9.03.2020 11:00
- гость -

Расцвела скорее не с возрастом, а с PR-ом

10.03.2020 09:49
- гость -

как Орнелла не мути,
есть прекраснее, чем ты:
сиськастее, попастее,
и в целом -

10.03.2020 10:38
обезьяна

у нее муж пластический хирург кстати

10.03.2020 10:40
- гость -

просто Франческа

10.03.2020 11:26
барнео

ее бабушка и дедушка кстати имеют русские корни т.к. они из Санк-Петербурга и переехали за границу после Великой Октябрьской социалистической революции.

сама актриса купила в 2016 году квартиру в Москве , учит русский и собирается переехать в Россию.

9.03.2021 07:06
- гость -

Идеал красоты. Без обсуждения

9.03.2021 08:24
Итальянец

Нетипичная для итальянки внешность, больше на румынку похожа.

9.03.2021 08:51
- гость -

Этрусски (эти русские) и их потомки имеют очевидные корни. А эталон итальянской красоты сложился гораздо позже, когда европейцев хорошо разбавили арабами и неграми .

9.03.2021 09:26
- гость -

9.03.2020 08:18
- гость -
Кабаева - свинарка-------------------Тебе из свинарника виднее.

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