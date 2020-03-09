Фото из открытых источников
Великолепной итальянской актрисе Орнелле Мути, так полюбившейся отечественному зрителю по фильму "Укрощение строптивой" и другим кинокартинам, 9 марта исполняется 65 лет.
Покорив мир своей красотой еще в 70-е, Мути до сих пор продолжает радовать всех своим жизнелюбием и харизмой. В день рождения звезды предлагаем подборку фото этой прекрасной женщины.
Комментарии
Кабаева красивее
Скажи еще старик Кабаев красивее. А вообще здесь не самые лучшие ее фото представлены. А в фильмах она ваще принцесса: с Челентано молодая красавица, с Ален Делоном в возрасте красавица, а еще есть эротический фильм с Депардье, где она совсем юная и Депардье юноша (кстати симпотный в юности), так там ее показывают ВСЮ, это богиня.
кабаев всех на вертел - мужик! ему не нужно быть красивым
фантастическая женщина!
Женщина моей мечты. Таких больше не бывает.
Кабаева - свинарка
А в глазах тоска, а в глазах печаль,
Сердца теплота и слезы хрусталь...
А тем временем наступил Я.