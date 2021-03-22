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22 марта все таксисты отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили со специальными счётчиками. А знаменитые "шашечки", которые позаимствовали из гоночной символики, согласно одной из версий, впервые установили на американских такси в 20-х годах.

В современном мире для большинства людей уже стало привычным заказывать такси через приложение в телефоне. И диалоги там могут случаться весьма интересные и нескучные. Редакция amic.ru собрала для вас небольшую подборку.