Воскресенье, 22 Март, 09:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,04
€ 84,16
2°

306 +53
Обь
7см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

"Если ты красивая, то я приеду": забавные переписки с водителями такси

, ИА "Амител"
Дню таксиста посвящается

Скриншоты из сети интернет

22 марта все таксисты отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили со специальными счетчиками. А знаменитые "шашечки", которые позаимствовали из гоночной символики, согласно одной из версий, впервые установили на американских такси в 20-х годах. 

В современном мире для большинства людей уже стало привычным заказывать такси через приложение в телефоне. И какие диалоги там только не встречаются. Редакция amic.ru собрала для вас небольшую подборку.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

26.03.2019 08:37
- гость -

Больше всего понравился каталог и последняя

22.03.2020 08:29
- гость -

Для большинства людей такси это просто средство передвижения Но для русских это роскошь психолога поиск мужа и прочие дебилизм

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:07
Вертолет Bell 206 разбился в Ненецком автономном округе 0
08:32
Японский диетолог посоветовал есть русскую колбасу во время карантина по коронавирусу 2
08:01
70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами 5
07:43
Названа самая счастливая страна в мире 6
07:13
В чем суть Дня сорока Мучеников и почему в этот праздник нужно выпекать жаворонков 0
06:32
"Если ты красивая, то я приеду": забавные переписки с водителями такси 2
06:06
Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 марта 0
23:21
Алтайские шаманы проводят обряды против коронавируса 1
22:32
ЧМ-2020 по хоккею официально отменили из-за коронавируса 2
21:41
Лжецелительницу из Алтайского края обвиняют в мошенничестве 1
20:37
Барнаульцы пожаловались на военных из-за мусора 7
19:57
Врач развеял главное заблуждение о COVID-19 2
19:29
Названы самые популярные в России иномарки 1
18:56
Правительство поможет безработным при открытии своего дела 8
18:31
Иммунолог рассказал о пользе мыла в борьбе с коронавирусом 6
17:56
В Барнауле продают багги за 150 тысяч рублей 0
17:28
Сборщик шишек на Алтае случайно сжег полтора гектара кедрового леса 2
16:58
Щенок, которого выбросили в мусорном мешке в Бийске, попал на Первый канал 15
16:27
Свыше 36 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса 2
15:59
Сотрудники полиции задержали двух наркодилеров в Барнауле 2
15:28
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий 15
14:53
Жителя Барнаула осудили за нападение на студентку в Мизюлинской роще 1
14:29
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин 6
13:56
Сильный пожар произошел в Барнауле на улице Малахова 3
13:29
В Алтайском крае продолжают искать пропавших рыбаков 5
12:54
Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате 44 сотрудникам радиозавода в Барнауле 2
12:25
Пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в сибирском городе 2
11:55
Алтайский Пухляш из клипа Little Big сходил на шоу "Вечерний Ургант" 13
11:22
Вдребезги. Два автомобиля столкнулись в Новоалтайске 0
10:51
Стало известно, сколько россиян рады удаленной работе 0
10:28
Эксперт рассказал, что нужно есть, чтобы защититься от коронавируса 14
09:44
Легковушка протаранила бензовоз в Барнауле 2
09:12
Все замерло. На фоне коронавируса туристы присматриваются к российским курортам 13
08:45
Ученые назвали еще одну опасность детского ожирения 2
08:26
Что происходит в Италии, где от коронавируса погибло больше людей, чем в Китае 10
08:04
Родительская суббота: как писать "записки за упокой" и надо ли нести в храм еду? 0
07:46
Как работают бассейны и тренажерные залы в Барнауле на фоне угрозы коронавируса 9
07:24
Костры, зеркала и уксус. Как встречают самый древний праздник Навруз? 4
07:04
Битва за лед: 200 хоккеистов в Барнауле остались без тренировок из-за закрытия школы 43
06:43
Затишье перед бурей: Обь в ожидании ледохода 0
06:22
Россияне успокоились и перестали сметать товары с прилавков. Но не в Алтайском крае 24
06:02
21 марта в Алтайском крае потеплеет до +15°C 0
23:31
Алтайских спортсменов обязали ежедневно измерять температуру 1
23:09
По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса 1
22:35
Барнаульский зоопарк показал новорожденных камышовых котят 1
22:09
Врач рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом 3
21:45
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет 4
21:04
Избитая жительница Барнаула забрала нож у обидчика и ранила его 0
20:36
В Алтайском крае каникулы начались на три дня раньше из-за коронавируса 2
20:02
Мишустин: в России создали шесть вакцин против коронавируса 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.