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22 марта все таксисты отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили со специальными счетчиками. А знаменитые "шашечки", которые позаимствовали из гоночной символики, согласно одной из версий, впервые установили на американских такси в 20-х годах.

В современном мире для большинства людей уже стало привычным заказывать такси через приложение в телефоне. И какие диалоги там только не встречаются. Редакция amic.ru собрала для вас небольшую подборку.