Фото: Pikabu
Сегодня почти все камеры современных гаджетов обладают функцией панорамной съемки. Суть ее заключается в склеивании нескольких фотографий одного пейзажа или сцены для получения изображения с большим углом обзора. Как получится движущийся объект в такой съемке, зачастую не предугадаешь.
Комментарии
Извращуги
что это за хренотень
28.03.2019 08:53
- гость -
А статью читать не пробовал или дальше картинок дело не дошло?
учитывая что это все реально на фото то вообще не страшно
класс!
28.03.2019 09:08
Я
умник
Амик - повторяемся? Если не изменяет память осенью уже была ЭТА статья.
Это не панорама, это мутация от короновируса.