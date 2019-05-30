АО "Алтайэнергосбыт" предлагает своим абонентам – физическим лицам, проживающим в Алтайском крае и Республике Алтай, в период с 1 по 30 июня 2019 года принять участие в акции "Зарегистрируйся и выиграй", и получить денежный приз.

Для этого необходимо в указанный период впервые зарегистрироваться в сервисе "Личный кабинет клиента" (далее – ЛКК) на корпоративном сайте АО "Алтайэнергосбыт", оплатить электроэнергию, потребленную в мае 2019 года, долги за предыдущие периоды и пени в онлайн-сервисе "ЛКК". Каждому второму, выполнившему все условия акции, в срок до 25 июля на лицевой счет будет зачислен денежный приз в размере 300 рублей.

Наша акция направлена на популяризацию современных онлайн-сервисов, которые мы развиваем для своих клиентов. Их преимущества в простоте и удобстве. Используя сервис "Личный кабинет клиента", оплачивать счета, передавать показания прибора учета и многое другое можно не выходя из дома. Мы уверены, что испробовав его единожды, наши абоненты будут пользоваться им постоянно. Кроме того, с 1 июля текущего года повысится стоимость электроэнергии согласно решению тарифорегулирующего органа* – самое время завершить полугодие без долгов, да еще и получить приз, – поделился заместитель генерального директора АО "Алтайэнергосбыт" по реализации электроэнергии Сергей Петров.

АО "Алтайэнергосбыт"

Ул. Интернациональная , 122

Справки по телефонам:

В Алтайском крае +7 (3852) 560-660

В Республике Алтай +7 (38822) 20-570

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Справка: Общий призовой фонд составляет 150 000 рублей. С полными условиями и периодом проведения акции, информацией об организаторе, количестве призов, сроках и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте АО "Алтайэнергосбыт", в разделе "Населению", в подразделе "Акция "Зарегистрируйся и выиграй!". *Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 04.12.2018 года №364 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию и приравненным к нему категориям потребителей на территории Алтайского края на 2019 год"; Приказ комитета по тарифам Республики Алтай от 12.12.2018 года №49/9 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай на 2019 год".