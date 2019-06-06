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Жизнь в стиле эко: как создать интерьер под стать природе

, ИА "Амител"
Лаконичность, натуральные материалы и бесконечное ощущение уюта соединены в мебели от финской компании Pohjanmaan

Лето – время свежих идей, обновления интерьера и мягкой мебели. Салон финской мебели Pohjanmaan продолжает радовать новинками и предлагает уникальную мебель для вашего дома.

Чай должен быть ароматным, книга – интересной, а диван настолько уютным, чтобы отдых в его объятиях приносил удовольствие. Именно такую мебель уже более 55 лет изготавливают на финской фабрике Pohjanmaan.

Финская мебель известна в Европе своими стандартами качества. Но особое внимание в производстве диванов, кресел и кроватей компания уделяет сохранению экологии. В большом почете на мебельной фабрике ручной труд, а выбор материалов строится на основе сохранности природы и здоровья человека. Посмотрим, как финские принципы изготовления мягкой мебели воплощаются в угловых модульных диванах.

Сегодня Pohjanmaan – более 100 моделей мягкой мебели и свыше 50 моделей обеденных групп, около 1000 оттенков и фактур тканей и более 50 оттенков натуральной кожи, а также возможность изготовить мебель из ткани заказчика.

В основе моделирования у финского производителя – индивидуальный подход. Он заключается в адаптации дивана к конкретному помещению или задачам. Например, ширину посадочного места можно подбирать с точностью до 10 см. Такой же выбор можно сделать и для высоты подушек. В большинстве моделей можно выбрать форму подлокотника или вовсе от них отказаться, если этого требует дизайн или диван заканчивается оттоманкой. Угловые диваны, как правило, приобретаются для гостиных, где нужна дополнительная мебель, например, переносные пуфы, которые при составлении их с диваном в единую конструкцию каждый раз образуют новые мебельные формы. Отдельно стоит сказать о наполнении мягких элементов. В частности посадочных мест.

 

Создавая эргономичную мебель на протяжении многих лет, мастера фабрики не изменяют своему главному правилу, а именно: изготавливать мебель вручную. Работа с натуральными материалами и ручной труд – это единение с природой, приносящее удовольствие. Pohjanmaan – это каркасы из древесины северных деревьев, натуральная кожа, натуральные ткани, цвета, близкие к природным.

Экодизайн – это целая философия жизни, основанная на принципах бережного отношения к миру. При этом мебель фабрики Pohjanmaan, компактная и лаконичная в дизайне, гармонично дополнит любой интерьер.

Салон финской мебели Pohjanmaan в ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр.Космонавтов 6г, 3 этаж, правое крыло
E-mail: pohjanmaan.b@mail.ru
Телефоны: 8-929-396-02-06 (Татьяна), 8-929-322-35-61 (Инна)
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ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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