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, ИА "Амител"
Volkswagen представляет Touareg в новом исполнении Exclusive

Новый Touareg Exclusive (Туарег Эксклюзив) предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION (Фор моушэн). 

Модель в данной модификации демонстрирует богатое техническое оснащение. Volkswagen Touareg Exclusive оборудован 19-дюймовыми колесными дисками Osorno(Осорно), светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist (Динамик лайт ассист), задними стеклами с тонировкой, лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также омывателем фар. 

Автомобиль предлагает на выбор два стилевых направления интерьера – технологичный Elegance (Элегансе) или уютный Atmosphere (Атмосфэр). Эти направления дополняются пакетом кожаной отделки Savona (Савона) с сиденьями ergoComfort (ЭргоКомфорт) с активной вентиляцией и функцией массажа спереди и подогревом сзади, варьируемой по цвету интерьерной подсветкой, накладками на пороги также с подсветкой.

Volkswagen Touareg в новом исполнении дополнен расширенным набором элементов функционального оборудования. Комплектация Exclusive оснащается премиум-пакетом "Память", в который входят память настроек передних сидений и боковых зеркал, а также электропривод и память настроек рулевой колонки, пакетом "Свет и обзор", включающем в себя функцию задержки выключения фар Coming Home (Камин Хоум) и двойные противосолнечные козырьки. Более того, в комплект оснащения входит электропривод открывания и закрывания двери багажника c функцией Easy Open (Изи оупэн), в том числе обеспечивающей функцию бесключевого доступа, адаптивная пневмоподвеска с выбором профиля движения, пакет интерфейсов для внешних устройств, предоставляющий возможность подключения мобильного телефона, три дополнительных USB входа, интерфейс App-Connect (Апп-Конненкт), а также интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой. Комфорт в салоне обеспечит четырехзонный климат-контроль Climatronic (Климатроник) с антиаллергенным фильтром и возможностью управления с задних сидений, кокпит Innovision (Инновижн) с навигационной системой Discover Premium (Дисковер Премиум) и цифровой приборной панелью Active Info Display (Эктив Инфо Дисплэй), доводчики дверей, проекция данных на лобовое стекло.

Удобство, динамика и безопасность за рулем нового Touareg Exclusive выходят на новый уровень благодаря системам – ассистентам водителя, среди которых: пакет "Парковка", представляющий собой камеру заднего вида и парковочный ассистент Park Assist, система контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, включающий функцию stop&go и ограничитель скорости, а также ассистент смены полосы Side Assist (Сайд Ассист). Touareg Exclusive доступен к заказу в салоне официального дилера Volkswagen в Алтайском крае "АлтайЕвроМоторс".Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"
город Барнаул
ул. Попова, 165
Тел. +7 (3852) 23-00-00

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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