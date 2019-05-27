Излюбленный способ вложения денежных средств у россиян – банковские депозиты. Простота и доступность банковских вкладов сделали их широко распространенными среди населения. Для открытия вклада не нужно обладать специальными знаниями – достаточно просто прийти в "СИБСОЦБАНК" ООО, оформить договор и внести деньги на счет.

Одно из наиболее актуальных предложений банка – вклад "Мой выбор"*.

Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей. Процентная ставка зависит от срока и суммы вклада. Максимальная ставка до 7,5% (до 7,553% при условии прибавления процентов к основной сумме вашего вклада) годовых в рублях.

Мы учли интересы наших клиентов и решили предложить помимо привлекательных условий по ставке еще и выбор периода размещения вклада: 185 дней, 370 дней, 550 дней.

У клиентов есть возможность пополнять вклад в течение 180 дней после его открытия в сумме от 10 000 рублей. А вот расходные операции не предусмотрены. Проценты по вкладу могут ежемесячно прибавляться к сумме вклада или выплачиваться на текущий счет или на счет банковской карты "МИР".

Если у вас еще нет карты "МИР", то при оформлении вклада клиент может оформить ее с бесплатным годовым обслуживанием.

При этом обеспечение сохранности – не менее приоритетная задача. СИБСОЦБАНК – участник системы обязательного страхования вкладов, а значит, ваши деньги надежно защищены государством.

Вклад "Мой выбор" можно открыть в любом офисе банка.

Подробную информацию и полные условия по вкладу "Мой выбор" можно получить в ближайших отделениях банка "СИБСОЦБАНК" ООО, по телефону +7 (3852) 37-02-28 или на сайте банка www.sibsoc.ru.

*Ставки составляют от 6,8 до 7,553% годовых в зависимости от срока, суммы и способа получения процентов. Вклад открывается в российских рублях. Срок размещения вклада – 185 дней, 370 дней, 550 дней. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания договора считается ближайший следующий за ним рабочий день. Минимальная сумма первоначального взноса – 30 000 рублей. Вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются в течение 180 дней от начала вклада в сумме не менее 10 000 рублей. Порядок выплаты процентов: уплата процентов производится ежемесячно, в последний день месяца, по выбору клиента: причисление начисленных процентов к сумме вклада, выплата процентов на отдельный счет (текущий счет, открытый в банке, либо счет банковской карты, эмитированной банком). По истечении срока вклада (в день окончания договора) сумма вклада и начисленных процентов возвращается вкладчику. Если в день окончания договора вкладчик не обратится в банк с целью получения вклада, договор будет являться распоряжением вкладчика о переводе денежных средств на банковский счет, указанный в договоре для возврата вклада. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов №209.