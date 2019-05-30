Образование фрагментов белка, которые называют D-димерами, происходит при растворении тромба. Его уровень служит маркером активности процессов образования и разрушения кровяных сгустков. D-димер анализ крови используется для диагностики заболеваний, которые связаны с образованием тромбов внутри сосудов.

Общие сведения

Если сосуд поврежден, во избежание потери значительного количества крови начинается процесс формирования тромба. Белок фибрин обеспечивает сохранение структуры кровяного сгустка. Кроме того, этот белок обеспечивает фиксацию тромба на месте его образования. Сгусток крови закрывает место повреждения, благодаря этому кровотечение останавливается. После заживления места повреждения необходимость в тромбе отпадает, и он растворяется.

В норме тромбы образуются только при необходимости остановки кровотечения. При некоторых заболеваниях кровяные сгустки образуются внутри сосудов. Это происходит при наличии таких предрасполагающих факторов, как различные нарушения локальной гемодинамики (например, застой крови), повреждения выстилающего слоя сосудов. Наличием тромбов в сосудах характеризуется целый ряд заболеваний. Одной из таких патологий является тромбоз глубоких вен. Пациенты с таким заболеванием жалуются на боли в ногах, их отечность. Как правило, для подбора эффективной методики требуется комплексное обследование. Сдать анализы сегодня – не проблема, достаточно обратиться в одну из диагностических лабораторий.

При образовании тромбов в сосудах организм стремится от них избавиться. С этой целью активируется процесс растворения тромбов. При этом происходит растворение фибрина и образуются D-димеры. Их уровень указывает на активность процесса разрушения кровяных сгустков. Кроме того, по этому показателю можно косвенно оценить, насколько активно происходит образование тромбов. Обычно данный тест назначается в комплексе с другими исследованиями, так как результаты одного анализа мало информативны.

Ранее по количеству D-димеров в крови у беременных определялся риск появления тромботических осложнений. На сегодняшний день исследованиями доказано, что уровень этих белковых фрагментов и вероятность развития патологии не связаны.

Показания к исследованию:

Подозрение на легочную тромбоэмболию;

Появление новых симптомов у пациентов с ДВС-синдромом;

Лечение антикоагулянтами;

Подозрение на тромбоз глубоких вен.

Лицензия № ЛО-77-01-013785 от 19.01.2017 г.

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